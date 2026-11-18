Lãnh đạo các nước Bộ tứ tại Manila hôm 17.11 ẢNH: REUTERS

Tờ The Korea Herald ngày 18.11 dẫn lời các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ cho biết máy bay tuần tra biển của các nước này sẽ tham gia tập trận chung vào năm 2027, lần đầu tiên diễn ra trong khuôn khổ nhóm an ninh Bộ tứ (Quad).

Thông tin trên nằm trong thông cáo chung được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự cuộc họp thượng đỉnh 4 bên tại Manila (Philippines) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bộ tứ công bố sáng kiến Phối hợp giám sát hàng hải Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và nhận thức về lĩnh vực hàng hải trong khu vực.

"Vào năm 2027, các máy bay tuần tra P-8 và P-3C của chúng ta dự kiến lần đầu cùng tham gia một cuộc diễn tập hàng hải trong khuôn khổ nhóm Bộ tứ, góp phần giúp các vùng biển của chúng ta trở nên an toàn hơn", theo thông cáo.

Các nhà lãnh đạo cũng công bố kế hoạch tổ chức diễn đàn dành cho giới lãnh đạo doanh nghiệp lần đầu tiên vào đầu năm 2027, tái khẳng định sự ủng hộ đối với sáng kiến về trí tuệ nhân tạo (AI), bên cạnh việc nhấn mạnh các nỗ lực tăng cường kết nối khu vực thông qua hệ thống cáp ngầm dưới biển.