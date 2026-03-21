Máy chụp CT mới giúp giảm tia xạ, phát hiện sớm bệnh tim mạch, ung thư

Ngày 21.3, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, hệ thống máy chụp CT Incisive thế hệ mới được đưa vào vận hành nhằm hỗ trợ bác sĩ trong việc phát hiện, đánh giá và theo dõi các tổn thương trên nhiều cơ quan như phổi, tim mạch và ổ bụng, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt, với tính năng theo dõi nốt mờ phổi thông minh và tự động phân tích, đánh giá chức năng gan và tưới máu khối u, hệ thống CT Incisive thế hệ mới được kỳ vọng là công cụ đắc lực trong tầm soát ung bướu và hô hấp.

Hỗ trợ phát hiện sớm bệnh lý tim mạch, ung thư

"Một trong những điểm nổi bật của hệ thống CT thế hệ mới là khả năng chụp mạch vành ở bệnh nhân có nhịp tim cao. Nếu trước đây, việc chụp chỉ đạt chất lượng tốt khi nhịp tim dưới 70 lần/phút, thì nay máy vẫn đảm bảo hình ảnh rõ nét ngay cả khi nhịp tim trên 80 lần/phút, góp phần mở rộng chỉ định và hỗ trợ phát hiện sớm bệnh lý mạch vành", bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh chia sẻ.

Ngoài ra, ở các trường hợp có nốt phổi nhỏ, việc đánh giá tiến triển trước đây chủ yếu dựa vào đo thủ công qua từng lần chụp. Với hệ thống mới, phần mềm có thể tự động phát hiện, so sánh hình ảnh giữa các lần chụp và tính toán mức độ tăng trưởng của khối u. Nhờ đó, bác sĩ đánh giá chính xác hơn diễn tiến bệnh và đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Hệ thống máy chụp CT Incisive thế hệ mới được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Nam Sài Gòn ẢNH: C.A

Giảm đến 80% liều tia bức xạ

Theo bác sĩ Thanh, một trong những lo ngại của người bệnh khi chụp CT là phơi nhiễm tia xạ. Hệ thống mới được tối ưu để giảm liều tia trong giới hạn an toàn theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời vẫn giữ được độ rõ nét của hình ảnh chẩn đoán. Công nghệ tái tạo hình ảnh thế hệ mới cho phép giảm đến 80% liều tia bức xạ, đồng thời cải thiện độ phân giải hình ảnh lên đến 68%, hỗ trợ phát hiện và đánh giá chính xác các tổn thương. Điều này thực sự có ý nghĩa đối với những bệnh nhân cần chụp tầm soát định kỳ.

Công nghệ tái tạo hình ảnh thế hệ mới giúp giảm liều tia bức xạ, đồng thời cải thiện độ phân giải hình ảnh ẢNH: T.H

Bên cạnh đó, hệ thống còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán tim mạch, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh ngay cả trong các trường hợp nhịp tim cao. Các công cụ phân tích chuyên sâu cũng hỗ trợ đánh giá toàn diện nhiều cơ quan như tim, gan và phổi, phục vụ hiệu quả cho công tác tầm soát, chẩn đoán và theo dõi bệnh lý.

"Trước đó, bệnh viện cũng đã đưa vào hoạt động hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) thế hệ mới. Việc đưa vào vận hành hệ thống CT Incisive là một bước đi quan trọng trong chiến lược đầu tư công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân", bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Thị Phương Giang, Tổng giám đốc Bệnh viện đa Khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho hay.