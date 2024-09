Máy nhắn tin phát nổ hàng loạt khắp Li Băng khiến nhiều thành viên Hezbollah bị thương

Xác một máy nhắn tin phát nổ tại Li Băng vào ngày 17.9 ẢNH: X QUDS NEWS NETWORK

Hãng Reuters ngày 17.9 dẫn một nguồn tin an ninh cho hay hàng trăm thành viên của lực lượng Hezbollah ở Li Băng, bao gồm các tay súng và nhân viên y tế, đã bị thương nặng khi các máy nhắn tin họ dùng để liên lạc bất ngờ phát nổ hàng loạt.

Một quan chức Hezbollah ẩn danh cho biết vụ nổ máy nhắn tin là "sự cố an ninh lớn nhất" xảy ra với nhóm này trong gần một năm xung đột leo thang với Israel.

Tờ The Time of Israel dẫn lại thông tin từ truyền thông Li Băng cho biết có khoảng 1.000 người bị thương do máy nhắn tin nổ hàng loạt, trong đó có 5 người bị thương nặng, nhưng không có ca tử vong.

Hãng thông tấn Mehr cho hay Đại sứ Iran tại Li Băng Mojtaba Amani cũng bị thương do nổ máy nhắn tin.

Các máy nhắn tin ở Li Băng phát nổ là mẫu mới nhất do Hezbollah mua trong vài tháng qua, theo Reuters dẫn các nguồn tin an ninh.

Một phóng viên của Reuters nhìn thấy xe cứu thương chạy qua vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut trong sự hoảng loạn lan rộng. Người dân cho biết các vụ nổ xảy ra thậm chí 30 phút sau vụ nổ ban đầu.

Nhiều người tụ tập ở lối vào các tòa nhà để tìm những người quen để xem họ có bị thương hay không. Nguồn tin an ninh cho biết thêm rằng các thiết bị cũng phát nổ ở phía nam Li Băng.

Đài Al Jazeera đưa tin các bệnh viện ở Li Băng kêu gọi người dân hiến máu. Theo Hãng thông tấn quốc gia Li Băng (NNA), hầu hết các bệnh viện ở phía nam, khu Dahieh và huyện Bekaa đang tiếp nhận những người bị thương do máy nhắn tin của họ phát nổ.

Theo hãng tin, các bệnh viện đang kêu gọi người dân hiến máu, bất kể loại nào. NNA còn cho biết một số người bị thương tại các khu vực phía đông huyện Marjeyoun và được đưa đến bệnh viện địa phương. Một số người bị thương tại khu vực Hermel được đưa đến Bệnh viện Li Băng - Ý ở Tyre để chữa trị.

Hội Chữ thập đỏ Li Băng cho biết hơn 30 xe cứu thương của họ đang tham gia điều trị và di chuyển những người bị thương do nhiều vụ nổ ở phía nam. Ngoài ra, 50 xe cứu thương khác ở được đặt trong tình trạng báo động cao để hỗ trợ các hoạt động cấp cứu.

Vài tháng trước, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã kêu gọi các thành viên, đặc biệt là những người ở tuyến đầu dọc biên giới phía nam của Li Băng với Israel, ngừng sử dụng điện thoại thông minh vì Israel có công nghệ để xâm nhập vào các thiết bị đó.

Vì vậy, họ đã liên lạc bằng máy nhắn tin và có vẻ như những máy nhắn tin cũng đã bị xâm nhập, theo Al Jazeera. Phía Israel chưa lập tức đưa ra bình luận liên quan.