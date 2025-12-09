Máy tính bỏ túi vẫn 'sống khỏe' giữa kỷ nguyên smartphone và AI

Theo Techspot, mặc dù có nhiều giải pháp công nghệ hiện đại hơn, máy tính bỏ túi vẫn được tiêu thụ với số lượng lớn tại một số khu vực trên thế giới. Tổng giám đốc cấp cao bộ phận giáo dục của Casio Sato Tomoaki cho biết máy tính bỏ túi vẫn là công cụ đáng tin cậy cho các phép toán khi luôn đưa ra kết quả chính xác mà không giống như các chatbot có thể "gây ảo giác".

Máy tính bỏ túi chưa “tuyệt chủng” giữa thời đại AI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Ông Sato cũng thừa nhận rằng máy tính cá nhân đã không còn phổ biến như trước, phần lớn đã bị thay thế bởi smartphone và trình duyệt web. Trong khi đó, các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đã đủ tiên tiến để cạnh tranh với "máy tính" của con người trong các cuộc thi toán quốc tế.

Dù nhu cầu về máy tính bỏ túi đang giảm, Casio vẫn tiếp tục sản xuất và tiêu thụ sản phẩm này với số lượng lớn. Trong năm tài chính 2025, công ty Nhật Bản dự kiến bán được 39 triệu máy tính bỏ túi thông thường và khoa học tại 100 quốc gia. Để so sánh, Casio đã bán được 45 triệu máy trong năm 2020, nhưng doanh số giảm xuống còn 31 triệu máy sau đó do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Được thành lập bởi Tadao Kashio vào năm 1946, Casio đã phát triển Model 14-A một thập kỷ sau đó để trở thành máy tính điện tử chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới. Gần đây, công ty ra mắt phiên bản hiện đại của máy tính cá nhân Casio Mini - một sản phẩm từng gây sốt khi ra mắt vào năm 1972 nhờ kích thước nhỏ gọn và giá cả phải chăng.

Theo Tổng giám đốc Casio tại Thái Lan, Ryohei Saito, máy tính bỏ túi vẫn được ưa chuộng ở những khu vực có kết nối chưa ổn định. Chúng là công cụ chuyên dụng, được tối ưu hóa cho các chức năng và quy tắc toán học cụ thể. Hơn nữa, máy tính bỏ túi có giá thành rẻ hơn nhiều so với điện thoại thông minh, máy tính để bàn hay máy tính xách tay, đồng thời có thể hoạt động bằng pin hoặc năng lượng mặt trời, điều đặc biệt có lợi ở các nước đang phát triển.

Ông Sato cũng cho biết Casio đang tích cực nhắm đến các khu vực này để mở rộng triển vọng kinh doanh. Đối với những người dùng vẫn phụ thuộc vào máy tính cho mục đích học tập hoặc công việc, một lợi thế lớn khác của máy tính bỏ túi là phản hồi xúc giác nhanh chóng. Với độ tin cậy cao, giá thành hợp lý và tính năng tối ưu cho các tác vụ, máy tính bỏ túi vẫn giữ được giá trị vượt trội so với nhiều thiết bị công nghệ khác mà người dùng đã quen thuộc từ thời học sinh.