Máy tính cá nhân tích hợp AI của Microsoft mạnh ra sao?

CEO của Microsoft đã giới thiệu dòng máy tính cá nhân mới của hãng, trong đó có các công cụ AI tạo sinh được tích hợp trực tiếp vào hệ điều hành Windows. Microsoft ước tính sẽ bán được hơn 50 triệu máy tính loại này trong 12 tháng tới, do dự đoán nhu cầu về dòng sản phẩm kết hợp AI này đang tăng cao.

Chip dành cho AI của máy tính Copilot Plus nhanh hơn 58% so với MacBook Air M3

MICROSOFT

Tại sự kiện ra mắt ở thành phố Redmond, thuộc bang Washington, CEO Microsoft giới thiệu dòng máy tính Windows hoàn toàn mới, được thiết kế để giải phóng sức mạnh của AI. Microsoft gọi dòng sản phẩm này là Copilot Plus, được cho là dòng máy tính Windows nhanh nhất, phù hợp nhất cho AI nhất từng được chế tạo.

Microsoft cho biết máy tính Copilot Plus, được trang bị chip dành cho AI, nhanh hơn 58% so với MacBook Air M3. Các dịch vụ AI sẽ bao gồm dịch trực tiếp, tạo hình ảnh và khả năng tương tác hiện đại với máy tính thông qua các cuộc trò chuyện đơn giản. Các hãng sản xuất máy tính như Lenovo, Dell, Acer và HP sẽ phát hành máy tính cá nhân chạy Copilot Plus mới của Microsoft

Trong số tất cả những gã khổng lồ công nghệ, Microsoft đang là công ty thúc đẩy mạnh mẽ nhất việc tích hợp AI tạo sinh vào các dòng sản phẩm. Ứng dụng AI kiểu ChatGPT của Microsoft được gọi là Copilot hiện đang có sẵn trên các sản phẩm của công ty, bao gồm Teams, Outlook, trình duyệt Edge và hệ điều hành Windows.