Mazda BT-50 tại Đông Nam Á có bản động cơ mới, chờ ngày về Việt Nam

Sau gần 1 năm vắng bóng tại thị trường Việt Nam, mẫu xe bán tải Mazda BT-50 đang rục rịch trở lại. Phía Mazda Việt Nam chưa lên tiếng xác nhận thông tin này, tuy nhiên những động thái mới đây của hãng xe Nhật Bản tại thị trường Đông Nam Á cho thấy ngày Mazda BT-50 trở lại thị trường Việt Nam không còn xa.

Mazda BT-50 mới ra mắt thị trường Thái Lan

Theo đó, sau khi được trình làng tại Úc vào giữa tháng 10.2024, mới đây Mazda tiếp tục giới thiệu mẫu xe này tại thị trường Thái Lan - quốc gia vốn được xem là công xưởng sản xuất xe bán tải cung ứng cho các thị trường trong khu vực Đông Nam Á.

Tại thị trường Thái Lan, Mazda BT-50 có hai biến thể cabin đơn 2 cửa Freestyle Cab và cabin đôi 4 cửa, áp dụng chung một phong cách thiết kế. So với mẫu cũ từng phân phối tại Việt Nam, bản nâng cấp lần này của Mazda BT-50 được sử đổi diện mạo thiết kế với lưới tản nhiệt được mở rộng với viền khung to bản hơn kết hợp các họa tiết trang trí tương tự Mazda CX-5. Cản trước cũng được trau chuốt lại nhưng tổng thể vẫn tuân thủ theo ngôn ngữ thiết kế Kodo - Soul of Motion.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn pha và đèn hậu trên BT-50 đều dùng đèn LED Signature mới. Trong đó, đèn pha LED được tinh chỉnh với dải đèn ban ngày DRL có đồ họa tương tự mẫu CX-5. Tùy phiên bản, Mazda BT-50 mới được cung cấp hai lựa chọn mâm 17 inch và 18 inch với hai màu đen, bạc.

Không gian nội thất Mazda BT-50 về cơ bản vẫn giữ nguyên thiết kế, hãng xe Nhật Bản chỉ thay đổi một số chi tiết, trang bị như thiết kế bảng đồng hồ phía hành khách phía trước, đồng hồ hiển thị thông tin cho người lái thiết kế mới với màn hình MID màu TFT 7 inch, tích hợp thêm chức năng hiển thị góc nghiêng của xe.

Hệ thống giải trí mới được trang bị màn hình cảm ứng 9 inch tích hợp kết nối Android Auto/ Apple Carplay không dây, bên dưới màn hình tích hợp các núm xoay vật lý kết hợp các nút cảm ứng hiện đại. Các cổng USB cũng được nâng cấp sang chuẩn Type-C mới, đồng thời bổ sung một jack cắm USB gần gương chiếu hậu bên trong, hỗ trợ nguồn cho phụ kiện camera hành trình. Ghế ngồi vẫn bọc da nhưng phối hai tông màu nâu, đen.

Đáng chú ý, ở bản nâng cấp lần này bên cạnh động cơ diesel 3.0 lít cho công suất 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Mazda BT-50 được cung cấp thêm lựa chọn động cơ diesel 2.2 lít mới thay thế cho loại 1.9 lít. Động cơ mới cho công suất 163 mã lực tại 1.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 - 2.600 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp có chế độ +/- REV Tronic, dẫn động cầu sau.

Tại Thái Lan, Mazda BT-50 mới gồm hai biến thể với 4 phiên bản đi kèm 5 lựa chọn màu sắc, giá bán từ 762.000 - 1.352.000 baht, tương đương 522 - 925 triệu đồng. Sau thị trường Thái Lan, nhiều khả năng Mazda BT-50 mới sẽ trở lại Việt Nam vào đầu năm tới để đưa Mazda quay lại cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe bán tải.