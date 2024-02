Hơn 1.300 xe bán tải tiêu thụ tại Việt Nam đầu năm 2024, Isuzu D-Max vượt BT-50

Sức mua đang có dấu hiệu sụt giảm... xe bán tải vẫn được người Việt ưa chuộng và lựa chọn để sử dụng. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 1.2024, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 1.315 xe. Số liệu này không bao gồm doanh số bán của mẫu Nissan Navara khi không được hãng xe Nhật Bản cùng đối tác liên doanh tại Việt Nam công bố.

Tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 1.2024 giảm 1.045 xe tương đương 44,4%

Như vậy, so với tháng 12.2023, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 1.2024 giảm 1.045 xe tương đương 44,4%. Mức sụt giảm này xuất phát từ bước chững lại của thị trường. Tuy nhiên, với gần 1.315 xe bán ra, xe bán tải tiêu thụ trong tháng 1.2024 vẫn cao hơn 10% so với tháng 1.2023. Bán tải vẫn là một trong những phân khúc có lượng tiêu thụ tương đối tại Việt Nam. Thậm chí, còn cao hơn doanh số của phân khúc sedan hạng C, sedan hạng D tại Việt Nam trong tháng 1.2024.

Xe bán tải tại Việt Nam: Ford Ranger vẫn là "chân ái"

Bước sang năm 2024, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam có sự góp mặt của 6 mẫu xe, gồm: Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Isuzu D-Max, Toyota Hilux và Nissan Navara. Trong số này ngoài Ford Ranger chuyển sang lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Doanh số Ford Ranger 1143 Mitsubishi Triton 149 Isuzu D-Max 18 Mazda BT-50 5 Toyota Hilux 0

Tương tự những năm trước, Ford Ranger dù sụt giảm doanh số nhưng vẫn có khởi đầu ấn tượng nhất phân khúc xe bán tải trong năm 2024 với 1.143 xe bán ra. Sức hút từ thương hiệu, kiểu dáng, trang bị… cùng nguồn cung dồi dào được xem là những yếu tố giúp Ford Ranger tạo ra sự áp đảo về doanh số so với các đối thủ cùng phân khúc. Đây cũng là đại diện duy nhất của phân khúc xe bán tải góp mặt trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2024.

Mitsubishi Triton xếp thứ 2 nhưng vẫn bị Ford Ranger bỏ xa về mặt doanh số, cách biệt giữa hai mẫu xe này lên tới gần 1.000 xe. Đáng chú ý, Isuzu D-Max mẫu xe vốn kém sức hút ở phân khúc này bất ngờ vượt mặt Mazda BT-50 ngay trong bước "chạy đà" doanh số để xếp vị trí thứ 3. Cụ thể, doanh số Isuzu D-Max đạt 18 xe bán ra, trong khi Mazda BT-50 đạt 5 xe. Mức chênh lệch chỉ 13 xe nhưng vẫn giúp Isuzu D-Max xếp trên đối thủ sau khi khép lại tháng 1.2024.

Trong bối cảnh Nissan Navara không được nhà sản xuất công bố doanh số bán hàng, Toyota Hilux tiếp tục là mẫu xe xếp cuối bảng khi không bán được xe nào trong tháng 1.2024.

Bước sang năm 2024, phân khúc xe bán tải được dự báo sẽ tăng tính cạnh tranh khi Mitsubishi Triton đang rục rịch được làm mới mẫu mã. Ford chuẩn bị tung ra thị trường phiên bản mới của Ranger. Trong khi một số thương hiệu ô tô Trung Quốc cũng như VinFast cũng đang chuẩn bị gia nhập phân khúc này. Vào đầu tháng 1.2024, VinFast đã giới thiệu mẫu concept bán tải điện VinFast Wild tại Triển lãm CES 2024.