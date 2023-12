Mazda CX-3 khiến Toyota Raize gặp khó tại Việt Nam

Với bản tiêu chuẩn mới, Mazda CX-3 trở thành mẫu SUV cỡ B có giá niêm yết thấp nhất Việt Nam, rẻ hơn cả MG ZS (khởi điểm 538 triệu đồng). Tất nhiên, bản tiêu chuẩn mới cũng sẽ có trang bị sơ sài hơn so với 3 bản còn lại. Dù vậy, những tính năng có sẵn của xe cũng được lựa chọn phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam.

Mazda CX-3 bản tiêu chuẩn 2024 tại Việt Nam

Cụ thể, Mazda CX-3 1.5L AT mới chỉ được trang bị đèn pha, đèn LED chạy ban ngày và đèn hậu dùng bóng Halogen thay vì LED. Bên cạnh đó, xe còn thiếu tính năng tự động bật/tắt đèn trước và tự động cân bằng góc chiếu. Vành la-zăng của bản tiêu chuẩn này vẫn có đường kính 18 inch, to hơn bản Deluxe của những năm trước đó, trong khi gương chiếu hậu là loại gập điện/chỉnh điện.

Bên trong xe, Mazda CX-3 1.5L AT sở hữu ghế bọc nỉ, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. Ghế, điều hòa và gương chiếu hậu trung tâm của bản 1.5L AT mới đều là loại chỉnh cơ. Tuy nhiên, xe vẫn có phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, vô lăng bọc da và hệ thống ga tự động Cruise Control. Các trang bị này đều rất hữu ích và đúng nhu cầu sử dụng của đa phần khách hàng.

Dù là bản tiêu chuẩn nhưng CX-3 vẫn trang bị mâm đúc lớn 18 inch

Trang bị an toàn của Mazda CX-3 1.5L AT cũng khá cơ bản với 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA và camera lùi. Xe không có cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ hay gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense như bản cao cấp.

"Trái tim" của Mazda CX-3 1.5L AT vẫn là động cơ xăng SkyActiv-G 1.5L với công suất tối đa 110 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh đó là chế độ lái thể thao, hệ thống ngắt máy tạm thời và hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC). Mức tiêu thụ xăng trung bình của phiên bản này là 6,15 lít/100 km.

Nội thất dễ phân biệt với ghế nỉ, điều hòa cơ

Nhìn chung, với những trang bị lược bỏ bớt như ghế nỉ, đèn pha halogen, người dùng hoàn toàn có thể tự mình nâng cấp. Trong khi đó những tính năng quan trọng hơn khó "độ" lại đã được hãng xe Nhật Bản trang bị cho Mazda CX-3 bản tiêu chuẩn, thậm chí bộ vành 18 inch của xe cũng đủ giúp ngoại hình trở nên hấp dẫn hơn hẳn các đối thủ cùng giá. Nếu so sánh với mẫu xe hạng A Toyota Raize có giá bán tương đương, thậm chí CX-3 vẫn nhiều tính năng hơn.

Sự xuất hiện của Mazda CX-3 1.5L AT mới sẽ tăng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt khi tìm đến phân khúc SUV cỡ B. Với những ai chỉ cần một mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, trang bị cơ bản hợp lý và giá bán vừa túi tiền thì đây là lựa chọn đáng cân nhắc. Ngoài ra, giá bán của chiếc xe này cũng trực tiếp gây thêm khó khăn cho Toyota Raize vốn nằm ở phân khúc thấp hơn, giá ngang ngửa nhưng trang bị tiện nghi cũng chưa bằng.