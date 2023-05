Mazda CX-5 2016 cũ giá hơn 500 triệu đồng, đáng mua hơn Toyota Raize?

Với số tiền hơn 500 triệu đồng và muốn lựa chọn một mẫu xe gầm cao hạng C, người dùng có thể cân nhắc Mazda CX-5 2016, phiên bản 2.0 AT một cầu. Mức giá hiện tại của mẫu xe này rẻ hơn cả giá lăn bánh của nhiều mẫu CUV hạng A như Kia Sonet hay Toyota Raize. Dù là xe cũ nhưng đổi lại người dùng sẽ sở hữu nhiều ưu điểm của một chiếc xe cỡ C.

Mazda CX-5 2016 phù hợp cho người yêu thích xe CUV hạng C với mức giá vừa phải

Mazda CX-5 đời 2016 trang bị lưới tản nhiệt mở rộng hơn so với các đời xe cũ, hai đèn pha LED được thiết kế vuốt ngược sang hai bên đầy thể thao và cá tính. Xe sở hữu chiều dài 4.540 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm.



Khoang nội thất của Mazda CX-5 trang bị đầy đủ tiện nghi với màn hình DVD 7inch kết nối bluetooth qua điện thoại, dàn âm thanh 10 loa chất lượng khá ổn, ghế và vô lăng bọc da. Tuy nhiên, dàn điều hoà của CX-5 đời 2016 hoạt động chưa thực sự mạnh.

Giá Mazda CX-5 2016 hiện tại rẻ hơn Toyota Raize mới lăn bánh

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 đời 2016 cung cấp 3 tùy chọn động cơ. Trong đó, bản máy dầu diesel dùng động cơ SkyActiv-D 2.2 lít. Phiên bản máy xăng có 2 lựa chọn động cơ 2.0 lít và 2.5 lít. Tất cả các phiên bản xe đều sử dụng hộp số 6 cấp, hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Do không được trang bị động cơ tăng áp nên CX-5 đời 2016 chưa thực sự vượt trội so với đối thủ Hyundai Tucson hay Honda CR-V.

Về trang bị an toàn, CX-5 đời 2016 sử dụng phanh chống bó cứng ABS, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, phanh khẩn cấp EBA, chống trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, phanh điện tử EBD, chống lật RSC, cảm biến áp suất lốp, định vị GPS,…

Với giá bán lại rẻ, Mazda CX-5 có lợi thế vượt ổ gà hoặc lên xuống vỉa hè khá dễ dàng nhờ khoảng sáng gầm lên đến 215 mm. Nhưng đi vào cung đường xấu, xe có cảm giác không được chắc chắn, phát ra tiếng kêu từ những bộ phận nhựa không ăn khít với nhau.

Bên trong cũng trang bị nhiều tiện nghi hiện đại không kém xe đời mới

Ngoài ra, hàng ghế phía sau hơi chật so với phân khúc C đời mới hiện tại. Dù ghế ngồi tương đối gọn gàng, nhưng tựa lưng không được êm, không ngả được về sau và không chỉnh được lên xuống. Bù lại, chiếc xe này khá tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho người đi nhiều trong đô thị.

Nhìn chung, với giá hơn 500 triệu đồng và không muốn mua một chiếc Crossover chật chội hạng A như Toyota Raize hay Kia Sonet, lựa chọn mua xe cũ Mazda CX-5 2016 được xem là phù hợp.