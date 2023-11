Mazda3 cũ giá rẻ không ngờ, 500 triệu đồng đã có xe đời mới

Mazda3 là một trong những dòng xe sedan hạng C khá phổ biến tại Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường ảm đạm, những chiếc Mazda3 thế hệ mới, sản xuất từ năm 2020 đang có giá bán lại khá rẻ. Với 500 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu chiếc xe đã qua sử dụng 3 năm.



Mazda3 2020 đã qua sử dụng nhưng vẫn là kiểu xe đời mới nhất

Thông tin rao bán Mazda3 2020 phiên bản Deluxe với giá khoảng 500 triệu đồng hiện khá phổ biến trên các chợ xe ô tô cũ. Đây là phiên bản thấp cấp nhất của dòng xe sedan hạng C này, nhưng vẫn sở hữu phong cách thiết kế hiện đại.

Mazda 3 sedan 2020 có kích thước 4.660 x 1.795 x 1.450 mm, chiều dài cơ sở 2.725 mm, khoảng sáng gầm 135 mm. Xe được trang bị đèn pha LED với tính năng tự động bật/tắt, đèn hậu cũng sử dụng bóng LED.

Mazda3 Deluxe 2020 có giá khoảng 500 triệu đồng trên thị trường xe cũ

Bên trong khoang nội thất, Mazda 3 2020 phiên bản Deluxe sử dụng ghế nỉ có họa tiết khá bắt mắt. Là phiên bản tiêu chuẩn nhưng xe vẫn có nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, màn hình giải trí trung tâm, phanh tay điện tử cùng với hệ thống điều hoà chỉnh tay.

Mazda3 1.5L Deluxe là phiên bản tiêu chuẩn giá rẻ thiếu nhiều tính năng an toàn và tiện nghi cao cấp như màn hình HUD hay gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense với nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại. Tuy nhiên trang bị của nó đủ đáp ứng với các nhu cầu sử dụng thông thường như đèn LED ban ngày, tự động bật/tắt và cân bằng góc chiếu sáng. Cụm đèn hậu full-LED, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, gạt mưa tự động,...

Nội thất cắt nhiều trang bị, ghế bọc nỉ

Mazda 3 thế hệ mới được cung cấp sức mạnh từ động cơ SkyActiv-G. Phiên bản 1.5 lít có công suất tối đa 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 146 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản tiêu chuẩn này bị cắt hệ thống dừng động cơ tạm thời i-Stop để tiết kiệm nhiên liệu.

Những trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe bao gồm: 7 túi khí an toàn, loạt phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử (DSC), kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, camera lùi, cảnh báo chống trộm. Đây là trang bị an toàn tiêu chuẩn cao nhất phân khúc C.

Các tính năng trên Mazda3 Deluxe vừa đủ dùng cho nhu cầu cơ bản

Mazda3 1.5L Deluxe đã qua sử dụng có giá khoảng 500 triệu đồng là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc với những khách hàng đang nhu cầu mua một chiếc sedan hạng C phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Ở thời điểm bán ra thị trường Việt Nam vào năm 2020, mẫu xe này có giá lên tới hơn 700 triệu đồng, chưa bao gồm các chi phí lăn bánh.