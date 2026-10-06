MB được vinh danh là thành viên giao dịch tiêu biểu trên thị trường trái phiếu





Đại diện MB nhận cúp vinh danh tại sự kiện

Chiều 2.10.2016, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) đã tổ chức Hội nghị Thành viên năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước gồm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng hơn 80 công ty chứng khoán và hơn 20 ngân hàng thương mại thành viên.

Tại sự kiện, VNX đã vinh danh những thành viên các thành viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của thị trường chứng khoán. Những đơn vị này đã thể hiện sự phát triển bền vững, tuân thủ quy định và có nhiều đóng góp cho sự minh bạch của thị trường. Trong đó, MB được vinh danh là một trong năm thành viên giao dịch đặc biệt tiêu biểu giai đoạn 2025 - 2026 của thị trường trái phiếu.

Kết quả được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng như quy mô, doanh số, thị phần và mức độ tuân thủ nghĩa vụ trong hoạt động trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Việc được vinh danh trong nhóm thành viên giao dịch đặc biệt tiêu biểu là sự ghi nhận đối với năng lực, uy tín và những đóng góp tích cực của MB trên thị trường trái phiếu.

Cũng mới đây, MB chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỉ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc "trăm ngàn tỉ đồng". Từ 20 tỉ đồng vốn điều lệ và 25 nhân sự khi thành lập năm 1994, sau 32 năm, MB đã nâng năng lực tài chính lên hơn 5.000 lần, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới về quy mô, công nghệ và hiệu quả hoạt động.

Cột mốc 100.000 tỉ đồng vốn điều lệ vừa đạt được không chỉ đánh dấu bước tiến về quy mô của MB, mà còn tạo nền tảng để ngân hàng mở rộng năng lực cung ứng vốn, đầu tư công nghệ, phát triển hệ sinh thái và gia tăng đóng góp cho ngân sách nhà nước, nền kinh tế trong giai đoạn phát triển tiếp theo.