Sự kiện đánh dấu bước tiếp nối ý nghĩa trong hành trình đưa một sáng kiến số của Việt Nam từ sự ghi nhận quốc tế đến những đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển công dân số trong nước.

Lễ tổng kết diễn ra ngày 13.11.2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, với chủ đề "Việt Nam số - Kết nối tương lai", do Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì, cùng sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tập đoàn và doanh nghiệp lớn. Đại diện MB, ông Vũ Hồng Phú, Thành viên Ban Điều hành, tham dự và nhận vinh danh. Chương trình nhằm tổng kết các hoạt động hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026, vinh danh những đóng góp tiêu biểu trong phát triển các nền tảng, giải pháp và dịch vụ số phục vụ cộng đồng. MB là một trong 7 tập thể được vinh danh tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh chuyển đổi số phải tạo ra lợi ích thực chất cho người dân, doanh nghiệp; lấy mức độ sử dụng, sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Phó thủ tướng đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy năng lực công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ số an toàn, dễ tiếp cận, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự tham gia chủ động của người dân vào môi trường số.

Ông Vũ Hồng Phú, Thành viên Ban Điều hành MB cùng 7 tập thể tiêu biểu nhận biểu trưng vinh danh từ Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và hoa chúc mừng từ Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long

Nền tảng Thiện nguyện: Lan tỏa giá trị nhân văn trong kỷ nguyên số

Trước đó, ngày 22.5.2026 tại Vienna (Cộng hòa Áo), Nền tảng Thiện nguyện do MB xây dựng, phát triển và vận hành đã được vinh danh tại WSA 2025, hạng mục Quản trị công và Sự tham gia của Công dân (Government & Citizen Engagement). Đây là giải pháp duy nhất của Việt Nam trong danh sách 40 giải pháp chiến thắng đến từ 28 quốc gia, được lựa chọn dựa trên khả năng ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội và đóng góp cho phát triển bền vững.

Việc một giải pháp số của Việt Nam được ghi nhận ở hạng mục đề cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân cho thấy giá trị của công nghệ ngày càng được xác định bằng hiệu quả phục vụ cộng đồng. Những giá trị này cũng có sự tương đồng với định hướng phát triển công dân số mà Việt Nam đang thúc đẩy.

Ngày 9.7.2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, xác định người dân là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và động lực chính của quá trình phát triển công dân số. Nghị quyết tạo cơ sở để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên môi trường số, đồng thời khuyến khích sự tham gia chủ động, có trách nhiệm của người dân vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Công nghệ số thúc đẩy sự tham gia và trách nhiệm của cộng đồng

Được hình thành từ quá trình phối hợp triển khai Hệ thống nhân đạo điện tử iNhandao, với sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Nền tảng Thiện nguyện được định hướng trở thành một hạ tầng số phục vụ hoạt động nhân đạo, kết nối các tổ chức, cá nhân vận động với nhà hảo tâm và cộng đồng. Thông qua tài khoản thanh toán thiện nguyện, cơ chế tự động công khai giao dịch theo thời gian thực cùng các công cụ quản lý chiến dịch, nền tảng góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin và tạo điều kiện để người dân tham gia, theo dõi, giám sát các hoạt động vận động đóng góp.

Sau hơn 5 năm, Nền tảng Thiện nguyện ghi nhận hơn 3.600 tỉ đồng được huy động, 7,45 triệu lượt ủng hộ cho 11.034 chiến dịch, với cộng đồng trên 2,55 triệu thành viên. Hàng nghìn tổ chức, cá nhân đã sử dụng nền tảng để triển khai các hoạt động nhân đạo, từ những chiến dịch hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn tại địa phương đến các chương trình vận động nguồn lực quy mô quốc gia.

Những kết quả trên cho thấy khả năng của công nghệ số trong việc mở rộng không gian tham gia các hoạt động xã hội. Mỗi công dân có thể chủ động tìm hiểu, lựa chọn chiến dịch phù hợp, thực hiện đóng góp và theo dõi thông tin công khai, qua đó góp phần hình thành thói quen thiện nguyện có trách nhiệm, dựa vào dữ liệu.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, MB định hướng tiếp tục phát triển Nền tảng Thiện nguyện theo hướng khai thác hiệu quả dữ liệu, mở rộng kết nối với các hệ sinh thái số, nâng cao khả năng tiếp cận và tham gia hoạt động thiện nguyện của người dân. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu nhằm tăng cường minh bạch, củng cố niềm tin, phòng ngừa các hành vi giả mạo, lừa đảo, hướng tới kết nối và huy động nguồn lực xã hội an toàn, thuận tiện, hiệu quả hơn.

Đồng hành phát triển công dân số, kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội

Với vị thế của một trong những định chế tài chính lớn tại Việt Nam, MB xác định chuyển đổi số gắn với trách nhiệm xã hội là định hướng phát triển lâu dài. Sự ghi nhận tại WSA 2025 và Lễ tổng kết Ngày Công dân số Việt Nam 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của hướng đi này. Từ một sáng kiến công nghệ được quốc tế ghi nhận đến đóng góp vào quá trình phát triển hệ sinh thái số phục vụ người dân, Nền tảng Thiện nguyện tiếp tục theo đuổi sứ mệnh "Dữ liệu dẫn đường, trái tim kết nối", góp phần để mỗi người dân có thêm điều kiện phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái trong kỷ nguyên số.