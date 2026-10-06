MB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt 100.000 tỉ đồng vốn điều lệ

Thành lập năm 1994 với vốn điều lệ 20 tỉ đồng và 25 nhân sự, sau 32 năm, vốn điều lệ MB đã tăng hơn 5.000 lần. Đến 30.6.2026, tổng tài sản ngân hàng vượt 1,73 triệu tỉ đồng. Giai đoạn 2015 - 2025, tổng tài sản tăng bình quân 19,6%/năm, riêng năm 2025 tăng 43%.

Việc tăng vốn điều lệ giúp MB nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu an toàn vốn, đồng thời mở rộng khả năng cung ứng tín dụng. MB đặt mục tiêu đưa tổng dư nợ lên khoảng 1,5 triệu tỉ đồng vào cuối năm 2026, kiểm soát nợ xấu dưới 1,5% và tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng, công nghiệp trọng điểm và doanh nghiệp SME.

Công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng của MB. Ngân hàng hiện phục vụ gần 40 triệu khách hàng, hơn 99% giao dịch được thực hiện trên các kênh số, với khoảng 15 tỷ giao dịch mỗi năm. Doanh thu từ kênh số đóng góp gần 60% tổng doanh thu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của MB hợp nhất ở mức hơn 26%, riêng ngân hàng mẹ hơn 24%.

Đến 30.6.2026, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt khoảng 94% hợp nhất và trên 97% tại ngân hàng mẹ. Năm 2025, ROE đạt 21,1%, ROA đạt 2,0%. Tháng 9/2026, MB triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỉ đồng dành cho doanh nghiệp SME và mô hình tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) đa tầng, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí tài chính và vận hành.

Giai đoạn 2021 - 2025, MB đóng góp 35.458 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, MB Group đóng góp gần 7.700 tỷ đồng, nâng tổng mức đóng góp lũy kế đến 30.6.2026 lên khoảng 60.952 tỉ đồng.

MB cũng đang mở rộng hiện diện tại Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), hướng tới tăng cường kết nối dòng vốn và hoạt động tài chính xuyên biên giới.

Song hành với sự phát triển về quy mô, giá trị thương hiệu MB năm 2026 được Brand Finance định giá 2,023 tỉ USD, xếp hạng AAA+, so với mức 301 triệu USD năm 2021.

Vượt mốc 100.000 tỉ đồng vốn điều lệ là dấu mốc mới, tạo nền tảng để MB tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, đầu tư công nghệ, mở rộng hệ sinh thái và gia tăng khả năng cung ứng vốn cho khách hàng, doanh nghiệp và nền kinh tế.