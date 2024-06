MB vào top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa đạt được một cột mốc đáng tự hào khi được vinh danh trong bảng xếp hạng FORTUNE Southeast Asia 500 (FORTUNE SEA 500) - bảng xếp hạng các doanh nghiệp uy tín đầu tiên dành riêng cho khu vực Đông Nam Á của tạp chí Fortune. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng của MB mà còn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Theo công bố mới nhất, MB đứng vị trí thứ 99 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và xếp hạng 20 trong nhóm ngành Tài chính. Bảng xếp hạng này đánh giá các công ty tại 7 quốc gia gồm Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Campuchia, dựa trên tiêu chí doanh thu năm 2023. Đây là một thành tích đáng ghi nhận, khẳng định vị thế và sức mạnh của MB trong lĩnh vực tài chính ngân hàng không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực.

Đông Nam Á - Khu vực đầy tiềm năng thu hút sự chú ý toàn cầu

Bảng xếp hạng FORTUNE SEA 500 do Fortune công bố lần đầu tiên đánh dấu bước ngoặt quan trọng, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với tiềm năng phát triển của khu vực Đông Nam Á. Với tổng GDP đạt 4 nghìn tỉ USD, Đông Nam Á đang khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Hậu đại dịch Covid-19, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Đông Nam Á, thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn FDI. Với nguồn nhân lực trẻ, lạm phát được kiểm soát và tỷ giá hối đoái ổn định, khu vực này ngày càng thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

Đặc biệt, đối với lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, sự ghi nhận từ các nhà đầu tư nước ngoài về tiềm năng tăng trưởng ngày càng rõ rệt. Thành tích của MB trong bảng xếp hạng FORTUNE SEA 500 không chỉ là niềm tự hào riêng của ngân hàng này mà còn mở ra cơ hội lớn cho toàn ngành trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Điều này sẽ là động lực mạnh mẽ giúp ngành ngân hàng Việt Nam nói chung và MB nói riêng tiếp tục nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế khu vực và quốc tế.

Kết quả kinh doanh vượt trội của MB trong năm 2023 đã đóng góp đáng kể vào thành công này. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 26.306 tỉ đồng, tăng 15,7% so với năm trước, đưa MB vào top 3 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất tại Việt Nam. Số lượng khách hàng của MB cũng tăng trưởng ấn tượng, đạt 26,5 triệu người vào cuối năm 2023. Những chỉ số này không chỉ minh chứng cho sự phát triển bền vững của MB mà còn phản ánh sự tin tưởng ngày càng cao của khách hàng đối với ngân hàng.

MB "bội thu" giải thưởng danh giá

Bên cạnh thành tích kinh doanh ấn tượng, năm 2023 và năm 2024 cũng chứng kiến MB "bội thu" các giải thưởng danh giá, minh chứng cho sự đầu tư bài bản về công nghệ cùng tầm nhìn trở thành doanh nghiệp số hàng đầu của ngân hàng này.

Đáng chú ý, MB liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng quốc tế như Giải Best Digital Bank Vietnam 2024 của World Economic Magazine; Giải Best Green Bank Vietnam 2024 do International Financial Award tổ chức; 4 năm liền đạt giải "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á". Những thành tích này là minh chứng ghi nhận sự nỗ lực của MB trong việc duy trì thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch đề ra, đảm bảo tăng trưởng ổn định và không ngừng mang đến những trải nghiệm thuận tiện nhất cho khách hàng.

Ngoài ra, với nỗ lực mang đến thị trường loạt sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, MB còn được vinh danh tại hạng mục "Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc" trong khuôn khổ Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023. Giải thưởng này không chỉ ghi nhận những thành tựu của MB trong lĩnh vực công nghệ mà còn khẳng định tầm nhìn đúng đắn của ngân hàng trong việc đặt chuyển đổi số làm trọng tâm chiến lược phát triển.

Tiếp nối thành công này, MB tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tài chính khi 3 sản phẩm của ngân hàng được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024. Đây là giải thưởng cao quý do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) trao tặng cho các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của ngành. Vòng thời trang thanh toán Stellar, thẻ MB JCB Be The Sky và phần mềm quản lý bán hàng mSeller đã được công nhận, đánh dấu lần thứ sáu liên tiếp (2019-2024) MB nhận được giải thưởng này.

Trong bối cảnh thị trường tài chính - ngân hàng có nhiều biến động, MB tiếp tục khẳng định vị thế là một định chế tài chính hàng đầu với sự đầu tư bài bản về công nghệ và thực thi các chính sách quản lý rủi ro chặt chẽ. Những nỗ lực này không chỉ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững của ngân hàng trong dài hạn.

Nhìn về tương lai, những thành tựu đạt được trong năm 2023 và nửa đầu 2024 sẽ là động lực mạnh mẽ để MB tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "Trở thành doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính hàng đầu". Ngân hàng này vẫn kiên định với mục tiêu nằm trong "Top 3 thị trường về hiệu quả, hướng đến Top đầu châu Á".