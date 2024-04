MC gốc Việt Jeannie Mai cáo buộc chồng cũ bạo hành, bỏ bê con

Đơn kiện ra tòa của Jeannie Mai được đưa ra sau khi Jeezy yêu cầu quyền nuôi con chung đối với con gái Monaco của cặp đôi vào đầu tháng 4.2024.

Trong hồ sơ tòa án mới mà People có được, MC Jeannie Mai (45 tuổi) đã cáo buộc rapper Jeezy (tên khai sinh là Jay Wayne Jenkins, 46 tuổi) gây ra một số vụ bạo hành gia đình và bỏ bê con. Cô khẳng định Jeezy "bùng nổ cơn điên, uống rượu quá mức và bạo lực gia đình".

Jeannie Mai và rapper Jeezy PEOPLE

Đáp lại những cáo buộc, Jeezy chia sẻ một tuyên bố trên Instagram vào ngày 25.4, phủ nhận các cáo buộc.

"Những cáo buộc đó không chỉ sai sự thật mà còn vô cùng đáng lo ngại, đặc biệt là đến từ người tôi yêu thương. Nỗ lực ác ý nhằm làm hoen ố nhân cách của tôi và phá hoại gia đình, thật là nực cười. Quá nản lòng khi chứng kiến sự thao túng và lừa dối đang diễn ra. Lúc này mối quan tâm chính của tôi là trở thành một người cha tốt cho con gái và tôi tiếp tục đấu tranh để giành quyền nuôi con chung theo tuyên bố của tòa án. Hãy yên tâm, sự thật sẽ thắng thế thông qua các kênh pháp lý phù hợp", Jeezy viết.

Theo đơn khiếu nại, Jeannie Mai cáo buộc vào ngày 18.1.2022, tại Miami, Florida (Mỹ), chồng cô khi đó đã "bắt đầu mắng mỏ" trong chiếc ô tô sau khi yêu cầu tài xế bước ra khỏi xe.

"Anh ấy đã đưa ra những lời lăng mạ như 'đồ khốn nạn!' và 'tôi nóng lòng muốn ly hôn với cô'", tài liệu tòa án nêu rõ. Jeannie Mai cũng khẳng định cô bị giữ "trái ý muốn" và Jeezy đã đánh cô "bằng nắm đấm vào gò má và mắt, gây xuất huyết dưới kết mạc".

Ba tháng sau, Jeannie Mai cáo buộc trong hồ sơ tòa án rằng một vụ việc khác xảy ra tại Ritz Carlton ở San Francisco, trong đó nữ MC khẳng định cô bị bóp cổ "từ phía sau khi đang lên cầu thang" và bị Jeezy "đẩy xuống cầu thang".

Sau đó, Jeezy được cho là đã "tiến hành tấn công bằng lời nói", gọi cô là "đồ khốn nạn". An ninh khách sạn sau đó đã can thiệp và bảo vệ Jeannie Mai sau khi cô tuyên bố cảm thấy "không an toàn".

Vào tháng 12 năm đó, Mai tố Jeezy "nổi điên" trong buổi vũ hội đeo mặt nạ do Thị trưởng Atlanta tổ chức lần thứ 39 khi anh không thấy cô trong 25 phút sau khi cô đi vệ sinh với bạn gái.