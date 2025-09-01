Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
MC Hải Linh kể hành trình trưởng thành sau mất mát trong cuốn sách đầu tay

Thạch Anh
Thạch Anh
01/09/2025 00:05 GMT+7

Trình làng cuốn sách đầu tay, Hải Linh khẳng định lần 'rẽ hướng' này không phải là cuộc dạo chơi.

MC Hải Linh giới thiệu tác phẩm đầu tay Gửi tuổi trẻ chúng ta: Sài Gòn mùa thay gió. Trước đó, cô từng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dẫn chương trình, đoạt quán quân Én sinh viên 2018, Top 8 Gương mặt Truyền hình 2018 và là MC phong cách của Đường tới cầu vồng 2020.

MC Hải Linh kể hành trình trưởng thành sau mất mát trong cuốn sách đầu tay- Ảnh 1.

MC Hải Linh thử sức ở lĩnh vực mới sau vai trò người dẫn chương trình

Ảnh: NVCC

Hải Linh xem Gửi tuổi trẻ chúng ta: Sài Gòn mùa thay gió như một thử thách trong hành trình trưởng thành của mình. Sách được cô thực hiện trong gần 2 năm, nội dung xoay quanh hành trình tuổi trẻ của 4 nhân vật, đại diện cho những người trẻ có những số phận, câu chuyện trưởng thành khác nhau nhưng điểm chung đều cần “vượt bão” sau những mất mát gia đình, lựa chọn nghề, đấu tranh nội tâm về giới tính, chuyện được sống thật, mối tình đầu…

Kỳ vọng của MC Hải Linh

Chia sẻ về truyện dài đầu tay, MC Hải Linh nói: “Tôi mong khi đọc truyện dài này, độc giả có thể thấy được thế giới tự sự của các nhân vật. Từ đó được tiếp thêm niềm tin vào hành trình của chính mình, dù nhiều khó khăn và thử thách. Ai cũng cần những lần vượt bão để lớn. Luôn có cách để bạn vượt qua, luôn có người đồng hành bên bạn, hoặc ít nhất, đừng để niềm tin trong bạn rời bỏ bạn”.

MC Hải Linh kể hành trình trưởng thành sau mất mát trong cuốn sách đầu tay- Ảnh 2.

Quán quân Én sinh viên khẳng định không dạo chơi trong giới văn đàn

Ảnh: NVCC

Từ một MC hoạt ngôn trên sân khấu, việc rẽ hướng sang lĩnh vực viết lách mang đến nhiều trải nghiệm và thử thách với Hải Linh. Cô cho biết cả 2 lĩnh vực đều sử dụng ngôn ngữ để truyền tải thông điệp tích cực. Với Gửi tuổi trẻ chúng ta: Sài Gòn mùa thay gió, điều Hải Linh tâm đắc nhất là việc vẽ lại những cuộc chiến nội tâm của từng nhân vật.

Nữ tác giả chia sẻ: “Tôi thích nhiều mảng đối lập mình vẽ trong truyện, thích những cuộc chiến nội tâm của từng nhân vật mà họ phải chật vật đưa ra quyết định: chọn tình yêu hay gia đình, sự ổn định hay mạo hiểm theo đuổi đam mê. Tôi luôn tận hưởng thế giới mà mình tạo ra cho từng nhân vật. Vậy nên không có thử thách nào đáng kể. Nếu có, nó đến từ tham vọng của chính mình. Tôi không muốn đây là một tác phẩm để 'dạo chơi' trong giới văn đàn, tôi muốn 'đứa con' mở đường đầy tâm huyết này sẽ được đón nhận. Tôi còn tham vọng sẽ có thể tái bản ngay quyển đầu tay dù mình biết đó là chuyện không hề dễ dàng với một tác giả mới".

