MC Liêu Hà Trinh tiết lộ 'góc khuất' trong hôn nhân

Mới đây, khi dẫn dắt một tập podcast của chương trình Chị à, MC Liêu Hà Trinh nhận được câu hỏi về việc làm sao cô vẫn giữ được sự ấm áp, thơ mộng dù đã bước vào cuộc sống hôn nhân và bận rộn với vai trò làm mẹ. Đáp lại, nữ MC thừa nhận hình ảnh dịu dàng mà khán giả nhìn thấy chỉ là những khoảnh khắc được lựa chọn để chia sẻ, trong khi thực tế cuộc sống luôn đi kèm với áp lực và sự hỗn loạn.

“Sự dịu dàng và thơ mộng không nằm trên văn, cũng không nằm trong những lá thư tình hay những món quà như hoa hồng, đồ hiệu. Nó nằm trong những khoảnh khắc quý giá khi tụi mình thật lòng nghĩ về nhau”, Liêu Hà Trinh bộc bạch.

Nữ MC lấy ví dụ từ những chi tiết rất đời thường trong gia đình: “Sự dịu dàng xuất hiện khi anh mặc quần xà lỏn đứng hút thuốc mỗi sáng và chia sẻ về việc nên cho con đi học trường nào hay khi anh thức trắng nhiều đêm để lên kế hoạch tài chính dài hạn, để vợ không phải livestream cực khổ nữa”.

Liêu Hà Trinh cho rằng sự thơ mộng trong hôn nhân không phải là điều cần phải cố gắng thể hiện mỗi ngày. Thay vào đó, nó xuất hiện tự nhiên khi hai người biết trân trọng nhau và cùng hướng đến những giá trị chung Ảnh: FBNV

Đồng quan điểm, nhà báo Trác Thúy Miêu cũng mang đến góc nhìn của cô về bản chất của tình yêu và sự gắn kết gia đình. Theo cô, một mối quan hệ lâu dài không thể tránh khỏi sai sót hay tổn thương. “Tôi chỉ biết một thứ tình yêu diệu nhất, phi thường nhất, đó là tình yêu đầy lỗi lầm”, Trác Thúy Miêu chia sẻ.

Góc nhìn Liêu Hà Trinh về hành trình làm mẹ

Khi đối thoại với một khán giả 35 tuổi đang cảm thấy chông chênh dù đã nỗ lực cho gia đình và sự nghiệp, Trác Thúy Miêu kể lại câu chuyện về mẹ ruột của mình – người phụ nữ mà cô luôn xem như “siêu anh hùng” trong cuộc đời. Tuy nhiên, theo nữ nhà báo không có người mẹ nào hoàn hảo tuyệt đối. Đã có lúc mẹ cô phải nói lời xin lỗi muộn màng với con vì cảm thấy chưa thật sự yêu con theo cách đúng đắn nhất.

Từ trải nghiệm đó, nữ nhà báo cho rằng việc làm cha mẹ cũng giống như một quá trình học hỏi liên tục. “Mình không thể xin lỗi bản thân ở thời tiểu học vì đã không giải được bài toán cấp ba. Mình lớn lên cùng con và mình là bạn học của con”, cô chia sẻ.

Theo Trác Thúy Miêu, chính những va vấp, thiếu sót trong hành trình nuôi dạy con cái lại là điều giúp cha mẹ trưởng thành hơn. Cô cũng thừa nhận bản thân không phải là một người mẹ hoàn hảo, và nhiều khi phải ngồi xuống trò chuyện với con như những người bạn để cùng nhau tháo gỡ vấn đề.

Trác Thúy Miêu và Liêu Hà Trinh cho rằng tình yêu bền vững được xây dựng qua những lần sai sót, thấu hiểu và sửa chữa Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Cuộc trò chuyện cũng chạm đến nỗi lo của nhiều phụ nữ khi bước vào độ tuổi 40, đặc biệt là cảm giác bản thân chậm lại hoặc bỏ lỡ những cơ hội của tuổi trẻ sau khi lập gia đình.

Trước quan điểm này, Liêu Hà Trinh cho rằng việc kết hôn hay làm mẹ không đồng nghĩa với việc thanh xuân phải khép lại. Theo nữ MC, một mối quan hệ đúng đắn phải là nơi giúp mỗi người phát triển tốt hơn, chứ không phải trở thành rào cản cho ước mơ hay cá tính cá nhân.

Khép lại buổi trò chuyện, Trác Thúy Miêu gửi gắm thông điệp rằng phụ nữ nên cho phép bản thân trải qua cả những giai đoạn áp lực, hỗn loạn trước khi tìm được sự bình yên. Nữ MC ví tâm hồn con người như bếp lửa: có lúc bùng cháy dữ dội, nhưng sau đó mới trở nên đầm ấm và ổn định.