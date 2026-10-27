Tân Miss Charm Vietnam Trà My: Áp lực trước thành tích của MC Quỳnh Nga

MC Quốc Trí tiết lộ khoảnh khắc xướng tên học trò đăng quang

Vượt qua 21 người đẹp, Nguyễn Ngọc Trà My (sinh năm 1996, đến từ TP.HCM) đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, giành suất tham dự cuộc thi Miss Charm 2026. Sau đêm chung kết, tân hoa hậu có buổi trò chuyện với MC Quốc Trí về hành trình thi nhan sắc vừa qua.

Trà My là học trò của Quốc Trí tại The TVFace 2025 ẢNH: HỒNG PHÚC

MC Quốc Trí không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến học trò từng được anh dìu dắt tại The TVFace 2025 chạm tay đến chiếc vương miện Miss Charm Vietnam 2026. Bên cạnh chia sẻ về hành trình đăng quang, nam MC còn mang đến thử thách thú vị khi yêu cầu Trà My vận dụng khả năng song ngữ để quảng bá món bánh mì, qua đó giới thiệu nét đặc trưng của ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong khi đó, Trà My thừa nhận việc cô được gọi tên vào top 5 rồi top 2 vượt ngoài sức tưởng tượng của chính mình. Đương kim Miss Charm Vietnam 2026 cho biết bản thân vẫn chưa hoàn toàn tin vào việc trở thành chủ nhân của chiếc vương miện. Khi nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội, người đẹp có cảm giác như đang sống cuộc đời của người khác.

“Cuộc sống của Trà My chưa đảo lộn nhiều lắm, nhưng mình chắc chắn cảm nhận được sức nặng của vương miện. Hiện giờ mình không chỉ là cô gái tên Nguyễn Ngọc Trà My nữa, mà là đại diện của một quốc gia đi chinh chiến tại cuộc thi Miss Charm quốc tế. Trách nhiệm của mình là phải rèn luyện kỹ năng và kiến thức để quảng bá nền du lịch, văn hóa và giáo dục của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”, người đẹp 9X chia sẻ.

Dù cuộc sống chưa có nhiều thay đổi, Trà My vẫn ý thức rõ trách nhiệm đi kèm với danh hiệu. Vương miện Á hậu 2 Miss Charm 2024 của MC Quỳnh Nga từng tạo dấu ấn cho nhan sắc Việt tại đấu trường quốc tế. Vì vậy, sau khi đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, Trà My không chỉ nhận được sự chúc mừng mà còn đứng trước kỳ vọng sẽ tiếp nối thành tích này. Tuy nhiên, mỗi mùa giải có những thử thách riêng, đòi hỏi đại diện Việt Nam phải hội tụ nhiều yếu tố, từ ngoại hình, kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp đến tư duy và bản lĩnh sân khấu. Với Trà My, thành tích của Quỳnh Nga vừa là nguồn cảm hứng để nỗ lực, vừa là áp lực buộc cô phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tìm ra dấu ấn cá nhân và chứng minh năng lực khi bước ra sân chơi quốc tế.