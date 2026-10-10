MC Quyền Linh rời 'Vì bạn xứng đáng', nhà sản xuất nói gì?

Ngày 9.10, fanpage chương trình Vì bạn xứng đáng đăng tải bài viết giới thiệu mùa mới với sự đồng hành của MC Nguyên Khang. Đáng chú ý, ê kíp cũng dành nội dung riêng để nhắc đến MC Quyền Linh, gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều mùa phát sóng.

Trong bài đăng, chương trình cho biết việc đón Nguyên Khang ở mùa thứ 13 sẽ mang đến những trải nghiệm khác cho khán giả. Tuy nhiên, ê kíp đồng thời khẳng định những dấu ấn gắn với Quyền Linh vẫn luôn được trân trọng. “MC Quyền Linh, người đã dành nhiều tâm huyết và tình cảm cho chương trình, luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả”, fanpage Vì bạn xứng đáng viết.

MC Nguyên Khang đảm nhận vai trò dẫn dắt Vì bạn xứng đáng mùa thứ 13 Ảnh: NVCC

Thông tin này được đưa ra trong thời điểm chương trình chuẩn bị trở lại với người dẫn mới. Nhà sản xuất ghi nhận những đóng góp của Quyền Linh, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục có sự đồng hành của anh trong tương lai. Tuy nhiên, bài đăng chưa đề cập cụ thể đến khả năng nam MC trở lại hay đảm nhận một vai trò khác.

Nguyên Khang ghi hình 15 số trong 3 ngày

Ở mùa thứ 13, MC Nguyên Khang cho biết anh đã hoàn thành 15 số chỉ trong 3 ngày ghi hình liên tục. Lịch làm việc dày đặc đặt ra thử thách về sức khỏe, khả năng tập trung và điều tiết cảm xúc khi mỗi tập là một câu chuyện đời thực với hoàn cảnh khác nhau. Tuy vậy, điều khiến nam MC ấn tượng không chỉ là áp lực ghi hình mà còn là những câu chuyện phía sau mỗi người chơi.

“Có những chương trình kết thúc, mình nhớ đến người chiến thắng hay một khoảnh khắc vui. Nhưng với Vì bạn xứng đáng, sau mỗi số tôi lại nhớ đến một con người và một câu chuyện. Có những câu chuyện khiến mình phải suy nghĩ rất lâu sau khi máy quay đã tắt. Điều khiến tôi trân trọng nhất là người chơi cố gắng hết sức không phải cho bản thân mình, mà cho một người khác. Tôi nghĩ đó chính là điều giúp chương trình có thể tồn tại và được khán giả yêu thương suốt một hành trình dài”, Nguyên Khang chia sẻ.

Bên cạnh Nguyên Khang, mùa mới có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Hứa Minh Đạt, Anh Phạm, ca sĩ Lê Thanh Phong... Người chơi lần lượt vượt qua các câu hỏi để giành phần thưởng dành tặng những nhân vật cần giúp đỡ.

Vì bạn xứng đáng lên sóng tại Việt Nam từ năm 2013, với Trấn Thành là MC đầu tiên. Sau đó MC Nguyên Khang đồng hành cùng chương trình rồi đến MC Quyền Linh tiếp quản vai trò dẫn dắt và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều mùa phát sóng. Vì bạn xứng đáng kỳ vọng MC Nguyên Khang mang đến làn gió mới cho mùa thứ 13, đồng thời tạo thêm trải nghiệm thú vị cho khán giả.