MC Quyền Linh rời ‘Vì bạn xứng đáng’ sau 12 năm

Vì bạn xứng đáng là chương trình được xây dựng dựa trên format quốc tế You deserve it, trong đó người chơi tham gia các thử thách để mang về phần quà dành cho một nhân vật đặc biệt, thay vì nhận phần thưởng cho chính mình. Sau nhiều năm lên sóng, chương trình ghi dấu với những câu chuyện về sự sẻ chia và tinh thần tương trợ.

Ở mùa 2026, MC Quyền Linh không còn đảm nhận vai trò dẫn chương trình sau nhiều năm đồng hành. Vị trí này được trao cho Nguyên Khang, người từng có thời gian dẫn Vì bạn xứng đáng ở giai đoạn đầu khi chương trình mới phát sóng tại Việt Nam.

MC Nguyên Khang trở lại với vai trò người dẫn chương trình Vì bạn xứng đáng sau 12 năm Ảnh: NVCC

Sau 12 năm, Nguyên Khang trở lại với chương trình trong vai trò người dẫn dắt chính. Nam MC cho biết việc gặp lại một chương trình từng gắn bó mang đến cho anh nhiều cảm xúc, nhất là khi format vẫn giữ trọng tâm là những câu chuyện đời thực phía sau mỗi người chơi.

“Tôi thực sự rất hạnh phúc khi nhận được lời mời trở thành MC của Vì bạn xứng đáng. 12 năm là khoảng thời gian rất dài và việc được trở lại một chương trình mình từng có duyên đồng hành từ những ngày đầu khiến tôi có rất nhiều cảm xúc”, Nguyên Khang chia sẻ.

Theo nam MC, điểm khác biệt của chương trình nằm ở việc người chơi không tham gia chỉ để giành phần thưởng cho bản thân. Họ phải nỗ lực để mang về món quà dành cho một người khác, qua đó tạo nên những câu chuyện giàu cảm xúc.

Nguyên Khang trở lại sau 12 năm

Chia sẻ với chúng tôi, Nguyên Khang cho biết anh nhận lời dẫn Vì bạn xứng đáng khá sát ngày ghi hình, khoảng 5 ngày trước lịch quay. 15 số đầu tiên được ghi hình trong 3 ngày. Với lịch làm việc liên tục, Nguyên Khang phải duy trì sự tập trung và năng lượng xuyên suốt, trong khi mỗi tập là một câu chuyện và nhóm khách mời khác nhau. Chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Anh Đức, Anh Phạm, Hứa Minh Đạt, ca sĩ Lâm Hùng...

Trở lại Vì bạn xứng đáng sau 12 năm, Nguyên Khang cho biết anh không muốn chỉ đảm nhận vai trò kết nối các phần thi mà tập trung lắng nghe câu chuyện phía sau mỗi người chơi. Nam MC giữ sự linh hoạt ở những tình huống vui, đồng thời tiết chế khi chương trình bước vào những câu chuyện nhiều cảm xúc.

Vì bạn xứng đáng trở lại tiếp tục mang đến những câu chuyện về sự sẻ chia và những món quà dành cho các hoàn cảnh đặc biệt Ảnh: NVCC

Điểm khiến Nguyên Khang ấn tượng là người chơi không thi đấu vì phần thưởng cho bản thân mà nỗ lực mang món quà đến một người khác.

“Có những chương trình kết thúc, mình nhớ đến người chiến thắng hay một khoảnh khắc vui. Nhưng với Vì bạn xứng đáng, sau mỗi số tôi lại nhớ đến một con người và một câu chuyện. Có những câu chuyện khiến mình phải suy nghĩ rất lâu sau khi máy quay đã tắt”, anh chia sẻ.

Trước câu hỏi về MC Quyền Linh, người từng gắn bó với Vì bạn xứng đáng trong nhiều năm, Nguyên Khang cho biết anh không rõ về tình hình của đồng nghiệp. Nam MC nói mình nhận lời vào thời điểm lịch ghi hình đã được sắp xếp, ê kíp nghệ sĩ cũng đã được mời.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình với vai trò MC, nhà sản xuất và sáng tạo nội dung, Nguyên Khang cho biết anh ngày càng quan tâm đến những chương trình có nội dung hướng đến cộng đồng. Việc trở lại Vì bạn xứng đáng vì thế mang ý nghĩa đặc biệt khi anh có dịp gặp lại chương trình từng đồng hành ở giai đoạn đầu.



