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    Giải tríĐời nghệ sĩ

    Quyền Linh lên tiếng về ồn ào

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Giữa ồn ào bị nhắc tên trên mạng xã hội, nghệ sĩ Quyền Linh vừa có bài đăng lên tiếng về vụ việc liên quan đến công ty của mình.

    Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán thuốc chống đột quỵ và mỹ phẩm đặc biệt lớn, do Nguyễn Thanh Phương Tuyền (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home (trụ sở tại Tây Ninh) cầm đầu.

    Cùng thời điểm, nghệ sĩ Quyền Linh trở thành cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội vì có thông tin cho rằng công ty của anh được cho là từng có liên quan đến Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home. Vụ việc được nhiều người quan tâm, khiến từ khóa liên quan đến diễn viên Đồng tiền xương máu được tìm kiếm tăng vọt trên Google Trends. Nhiều người dùng mạng xã hội cũng bàn luận, chờ chia sẻ chính thức từ Quyền Linh.

    Phản hồi của Quyền Linh

    Quyền Linh lên tiếng về ồn ào- Ảnh 1.

    Giữa ồn ào, Quyền Linh mong mọi người nhìn nhận đúng sự việc

    Ảnh: Vũ Phượng

    Mới đây, trên trang cá nhân, Quyền Linh cũng đã có những phản hồi về vụ việc. Nam diễn viên khẳng định hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền. Quyền Linh mong mọi người nhìn đúng sự việc, đừng để những thông tin được dẫn dắt làm sai lệch sự thật.

    “Đối với những hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh để đăng tải, bình luận nhằm dẫn dắt hoặc câu tương tác, Quyền Linh sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật”, nam diễn viên chia sẻ. Khi chúng tôi liên hệ, diễn viên Hai Muối cho biết bài đăng là quan điểm của anh về vụ việc.

    Hiện tại dù Quyền Linh lên tiếng nhưng những bàn luận trên mạng xã hội vẫn chưa dừng lại. Nhiều tài khoản mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc để xử đúng người, đúng tội.

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