MC Thùy Minh: Hào hứng hơn khi 'hỏi chuyện' đàn ông

Tính nữ không còn quan trọng trên bàn phỏng vấn

Trải qua một hành trình dài gắn bó với nghề báo, Thùy Minh đã có được cho bản thân những trải nghiệm thú vị. Đặc biệt, một người phụ nữ mang phong cách nam tính được bộc lộ ngay từ ngoại hình và phong thái làm việc đã nhanh chóng khiến khán giả nghi vấn về một Thùy Minh "nữ quyền".

"Hình ảnh một cô nàng phong cách nam tính, giọng ồm, tóc ngắn, Thùy Minh từng bị cho rằng đang chiến đấu cho nữ quyền. Thực tế, mình đã đi qua nhiều giai đoạn và mình nhận ra, điều lớn nhất của phong trào bình đẳng giới ở các năm qua là việc các giới có thể giúp đỡ nhau như thế nào", cô nhấn mạnh.

Nổi bật với vai trò host của chương trình Have a sip trong thời gian gần đây, Thùy Minh chia sẻ tại Chuyện thứ VI về nhóm đối tượng mình đang làm việc. Cô khẳng định, kiểu người ở Have a sip chỉ có một kiểu, là người có câu chuyện. Bên cạnh đó, Thùy Minh cũng tiết lộ bản thân có sự hào hứng hơn đối với các nhân vật khách mời là nam. "Mình nhận ra, khi mình nói chuyện với đàn ông, mình có một sự hào hứng, chắc là do sự khác biệt về giới", nữ MC chia sẻ.

MC, nhà báo Thùy Minh tại Chuyện thứ VI

Theo nữ nhà báo, việc tự nhận định trong cuộc trò chuyện với khách mời bằng câu "phái nữ chúng tôi thường sẽ thấy" sẽ dễ dàng khiến hội thoại giữa cô và nhân vật thêm năng lượng bởi nó như một dư chấn nhỏ với những ranh giới giữa hai phái khác biệt, kích thích những quan điểm cá nhân nổi lên và mạnh dạn nói ra.

Khi được host Nguyễn Khắc Ngân Vi hỏi về lợi thế của tính nữ giúp cô làm tốt hơn trên bàn phỏng vấn, Thùy Minh cho biết: "Tính nữ nó không hẳn là một lợi thế trong việc trò chuyện với khách mời, đặc biệt với đàn ông. Trên bàn phỏng vấn Thùy Minh nghĩ sở hữu tính nữ không quan trọng bằng việc hiểu biết về tính nữ. Hiểu biết về tính nữ giúp cho Thùy Minh làm tốt trong cuộc phỏng vấn hơn là việc mình phải đóng vai người nữ ở đây và có một cuộc cân não nào đấy".

Tuy nhiên, khi nhìn lại quãng thời gian mới đến với nghề hỏi chuyện, cô không phủ nhận đã từng dựa vào tính nữ của mình để khai thác câu chuyện. Đến hiện tại, nữ nhà báo được là chính mình, thoải mái thể hiện bản thân, "không còn phải là một cô gái uyển chuyển, nhẹ nhàng, dịu dàng".

Nữ giới muốn mạnh, đàn ông phải trở thành đồng minh

Tâm sự cùng host Nguyễn Khắc Ngân Vi tại Chuyện thứ VI, Thùy Minh tiết lộ về sự khác biệt giữa hai nhóm phụ nữ cô được gặp tại chương trình của mình, một là nhóm người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm và nhóm người đã có rất nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm.

"Với nhóm người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, họ không giấu được suy nghĩ họ vẫn là phụ nữ bởi họ đang trong hành trình tìm hiểu bản thân mình. Những người này đang ở giai đoạn tìm cách thể hiện mình và làm sao để người ta tiếp nhận mình là người phụ nữ thế nào. Ngược lại, khi phỏng vấn những người phụ nữ đã có rất nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm rồi, họ không nghĩ họ là phụ nữ nữa, họ chỉ là họ thôi", cô nói.

Thùy Minh nói về sự khác biệt trong suy nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ...

Từ những cuộc trò chuyện, nữ nhà báo nhận ra mọi sự thay đổi đều cần một hành trình, không ai ngay lập tức biết rõ mình là ai, giới thực sự của mình, tính nữ hay là tính nam của mình được thể hiện ra sao cho đến khi họ có một số thứ để bám vào.

Lấy ví dụ giữa hai giới, cô cho biết xã hội thấy bình thường khi một người đàn ông đánh một người phụ nữ dù nó xảy ra rất nhiều trong giai đoạn trước và vẫn còn ở hiện tại. Tuy nhiên, khi một người phụ nữ đánh một người đàn ông, cả xã hội lại nhận định đây là chuyện cười, nó là không nên. "Đấy chính là hai mặt của vấn đề, giới nào cũng có nỗi khổ riêng của họ. Nếu muốn nữ giới mạnh thì đàn ông phải trở thành đồng minh. Nếu phụ nữ muốn thoát ra khỏi hình ảnh căn bếp, phải có một người đàn ông sẵn sàng lao vào bếp. Thùy Minh nghĩ như vậy, nó luôn phải có những viên gạch đầu tiên. Mình đặt bản thân mình vào đi, mình so sánh với các thế hệ trước đi, mình nhìn vào người mẹ, người bà của mình để so sánh thì có thể nhận thấy không có phong trào nào mà bắt đầu đã chiến thắng ngay lập tức. Nó sẽ luôn có sự động đậy và từ từ chinh chiến", cô bày tỏ.

... và bàn về thời điểm dừng nhận "huy chương" giữa hai giới

60 phút trò chuyện cùng nhà báo Nguyễn Khắc Ngân Vi, Thùy Minh nhấn mạnh điều đáng sợ nhất trong hành trình làm phụ nữ là khi nhận xong "huy chương" vẫn phải tiếp tục chiến đấu tiếp. "Trong khi đó, đàn ông có thể dừng nhận huy chương khi có vợ, có nhà, còn phụ nữ vẫn phải tiếp tục chạy cho đến khi con lớn và họ vẫn phải đẹp vẫn phải chiều chồng", host của Have a sip cho biết.

Bên cạnh đó, hệ thống suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ cũng được cô chỉ ra sự khác biệt. Theo đó, đàn ông có cách suy nghĩ theo từng chiếc hộp, hộp đi làm, hộp đi nhậu, hộp người yêu... Ngược lại, nữ giới luôn là sự chằng chịt trong suy nghĩ, họ có thể vừa đi làm vừa nhớ người yêu, vừa nấu ăn vừa nghĩ đến món ăn cho bữa tiếp theo, không bao giờ họ có một trạng thái không làm gì.

"Thậm chí trong não bộ suy nghĩ đàn ông chưa bao giờ nghĩ đến việc là nhìn người yêu, chưa bao giờ nghĩ ngay đến bạn gái cũ, nhưng phụ nữ sẽ nghĩ là anh này nhìn cô gái đi qua vì cô này trông có vẻ giống bạn gái cũ, tức là anh ấy đang nhớ bạn gái cũ của anh ấy", cô nói.

Bàn về việc yêu một chàng trai trẻ hơn, Thùy Minh cho biết đó là một điều bình thường bởi kể cả người phụ nữ mạnh mẽ nhất, ý chí tự chủ nhất, họ vẫn thích được che chở, để dựa vào và chỉ cần người phù hợp họ sẽ thuận theo.

Với Thùy Minh, "chuyện tình cảm có những lúc vui theo kiểu như thế. Nhưng mà sau đấy mình cũng phát hiện ra là cái mà mình cứ phải liên tục chiến đấu là cái định kiến của chính mình, cái định kiến của người khác nhìn vào và cách của mình làm thôi..".