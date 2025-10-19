MC Vũ Mạnh Cường: 'Tình yêu không cổ tích' là cuốn sách lan tỏa yêu thương

Cả MC Vũ Mạnh Cường và bạn bè ít ai ngờ rằng một ngày Thỏ Trắng thích... viết văn. Điều không tưởng ấy lại được minh chứng bằng buổi ra mắt sách Tình yêu không cổ tích chiều 19.10 tại TP.HCM.

MC Vũ Mạnh Cường (giữa) và Á hậu Dương Cẩm Lynh tặng hoa chúc mừng tác giả Thỏ Trắng (bìa trái) Ảnh: H.MINH

Sách do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành Ảnh: H.MINH

MC Vũ Mạnh Cường, tác giả Thỏ Trắng và Á hậu Dương Cẩm Lynh (từ phải qua) giao lưu tại buổi ra mắt sách

Ảnh: H.MINH

Á hậu Dương Cẩm Lynh: "Đọc Tình yêu không cổ tích, tôi thấy được an ủi và được chữa lành"

Tình yêu không cổ tích không phải là một cuốn sách kể chuyện tình lung linh, mà là những lát cắt chân thật, đôi khi xù xì, đôi khi đầy tổn thương nhưng chưa bao giờ khiến cho con người mất niềm tin vào tình yêu.

"Cuốn sách này không dành để kể chuyện cổ tích, mà là mượn cổ tích để nhắc nhở rằng, dù tình yêu có vụn vỡ, không trọn vẹn, nhưng lòng tốt và sự tử tế thì luôn hiện hữu trong mỗi người. Tôi không viết để kể cổ tích. Tôi viết để nhắc chúng ta rằng: dù yêu thương có khi không trọn vẹn, thì lòng tốt vẫn hiện hữu quanh mình. Tôi đã từng mất niềm tin, từng sụp đổ. Nhưng chính những vòng tay giúp đỡ trong cuộc đời thực, những người bạn lặng thầm trao đi không toan tính, những bàn tay âm thầm nâng đỡ tôi lúc tưởng chừng không thể gượng dậy đã khiến tôi muốn viết cuốn sách này như một lời cảm ơn", Thỏ Trắng bộc bạch.

Cũng theo tác giả Tình yêu không cổ tích: "Việc dành toàn bộ doanh thu để trao tặng các mái ấm, hay kêu gọi chia sẻ vật phẩm cho đồng bào bị bão lũ là cách tôi trả ơn cuộc đời, bằng những gì nhỏ bé nhất mình có thể làm".

Trong vai trò host của buổi ra mắt sách, MC – BTV Vũ Mạnh Cường không giấu được sự đồng cảm sâu sắc dành cho tác phẩm và tác giả: "Tôi ấn tượng với Tình yêu không cổ tích không chỉ vì hay mà nó có những thứ tôi khao khát. Tôi khao khát được tỉnh táo, được nhìn vào cuộc đời mình, công tâm, khách quan, tỉ mỉ. Nhưng tôi không làm được, thậm chí có khi lụy cả vào nhân vật tôi tạo ra. Còn Thỏ Trắng lại vừa say đắm - vừa tỉnh táo, vừa lạnh lùng - vừa ấm áp, vừa nhập cuộc - lại vừa rất khách quan. Rõ ràng chị ấy viết không chỉ với tư chất của nhà văn mà còn dùng tư duy của nhà báo nữa. Nếu có một tác phẩm để tôi vừa đọc, vừa sống, vừa học thì Tình yêu không cổ tích là một ứng cử viên sáng giá".

Tiền bán sách và đấu giá các vật phẩm ngay tại buổi ra mắt sách thu được hơn 50 triệu đồng và toàn bộ doanh thu từ sách được tác giả Thỏ Trắng làm việc thiện

Ảnh: H.MINH

Á hậu Dương Cẩm Lynh xúc động: "Tôi thấy chính mình trong từng câu chữ của cuốn sách. Có những nỗi đau tưởng như không thể gọi tên, nhưng khi đọc Tình yêu không cổ tích, tôi lại thấy nhẹ nhàng hơn, được an ủi, được chữa lành. Đây là món quà đẹp dành cho phụ nữ – không chỉ trong ngày 20.10".

Toàn bộ số tiền bán sách và đấu giá các vật phẩm ngay tại buổi ra mắt sách thu được hơn 50 triệu đồng sẽ được tác giả Thỏ Trắng tặng cho Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và khuyết tật Gò Vấp (TP.HCM), Mái ấm Thanh Sơn (chùa Thanh Sơn, Khánh Hòa) và đồng bào vùng bão lũ.