Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

MC Vũ Mạnh Cường: 'Tình yêu không cổ tích' là cuốn sách lan tỏa yêu thương

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
19/10/2025 20:04 GMT+7

"Đọc truyện dài 'Tình yêu không cổ tích' của tác giả Thỏ Trắng (nhà báo Minh Huỳnh), tôi rất thích vì nó đời và rất thật. Cuốn sách còn lan tỏa yêu thương đến mọi người bằng những hoạt động thiện nguyện...", MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

Cả MC Vũ Mạnh Cường và bạn bè ít ai ngờ rằng một ngày Thỏ Trắng thích... viết văn. Điều không tưởng ấy lại được minh chứng bằng buổi ra mắt sách Tình yêu không cổ tích chiều 19.10 tại TP.HCM.

MC Vũ Mạnh Cường: 'Tình yêu không cổ tích' là cuốn sách lan tỏa yêu thương- Ảnh 1.

MC Vũ Mạnh Cường (giữa) và Á hậu Dương Cẩm Lynh tặng hoa chúc mừng tác giả Thỏ Trắng (bìa trái)

Ảnh: H.MINH

MC Vũ Mạnh Cường: 'Tình yêu không cổ tích' là cuốn sách lan tỏa yêu thương- Ảnh 2.

Sách do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành

Ảnh: H.MINH

MC Vũ Mạnh Cường: 'Tình yêu không cổ tích' là cuốn sách lan tỏa yêu thương- Ảnh 3.

MC Vũ Mạnh Cường, tác giả Thỏ Trắng và Á hậu Dương Cẩm Lynh (từ phải qua) giao lưu tại buổi ra mắt sách

Ảnh: H.MINH

Á hậu Dương Cẩm Lynh: "Đọc Tình yêu không cổ tích, tôi thấy được an ủi và được chữa lành"

Tình yêu không cổ tích không phải là một cuốn sách kể chuyện tình lung linh, mà là những lát cắt chân thật, đôi khi xù xì, đôi khi đầy tổn thương nhưng chưa bao giờ khiến cho con người mất niềm tin vào tình yêu.

"Cuốn sách này không dành để kể chuyện cổ tích, mà là mượn cổ tích để nhắc nhở rằng, dù tình yêu có vụn vỡ, không trọn vẹn, nhưng lòng tốt và sự tử tế thì luôn hiện hữu trong mỗi người. Tôi không viết để kể cổ tích. Tôi viết để nhắc chúng ta rằng: dù yêu thương có khi không trọn vẹn, thì lòng tốt vẫn hiện hữu quanh mình. Tôi đã từng mất niềm tin, từng sụp đổ. Nhưng chính những vòng tay giúp đỡ trong cuộc đời thực, những người bạn lặng thầm trao đi không toan tính, những bàn tay âm thầm nâng đỡ tôi lúc tưởng chừng không thể gượng dậy đã khiến tôi muốn viết cuốn sách này như một lời cảm ơn", Thỏ Trắng bộc bạch. 

Cũng theo tác giả Tình yêu không cổ tích: "Việc dành toàn bộ doanh thu để trao tặng các mái ấm, hay kêu gọi chia sẻ vật phẩm cho đồng bào bị bão lũ là cách tôi trả ơn cuộc đời, bằng những gì nhỏ bé nhất mình có thể làm".

Trong vai trò host của buổi ra mắt sách, MC – BTV Vũ Mạnh Cường không giấu được sự đồng cảm sâu sắc dành cho tác phẩm và tác giả: "Tôi ấn tượng với Tình yêu không cổ tích không chỉ vì hay mà nó có những thứ tôi khao khát. Tôi khao khát được tỉnh táo, được nhìn vào cuộc đời mình, công tâm, khách quan, tỉ mỉ. Nhưng tôi không làm được, thậm chí có khi lụy cả vào nhân vật tôi tạo ra. Còn Thỏ Trắng lại vừa say đắm - vừa tỉnh táo, vừa lạnh lùng - vừa ấm áp, vừa nhập cuộc - lại vừa rất khách quan. Rõ ràng chị ấy viết không chỉ với tư chất của nhà văn mà còn dùng tư duy của nhà báo nữa. Nếu có một tác phẩm để tôi vừa đọc, vừa sống, vừa học thì Tình yêu không cổ tích là một ứng cử viên sáng giá". 

MC Vũ Mạnh Cường: 'Tình yêu không cổ tích' là cuốn sách lan tỏa yêu thương- Ảnh 4.

Tiền bán sách và đấu giá các vật phẩm ngay tại buổi ra mắt sách thu được hơn 50 triệu đồng và toàn bộ doanh thu từ sách được tác giả Thỏ Trắng làm việc thiện

Ảnh: H.MINH

Á hậu Dương Cẩm Lynh xúc động: "Tôi thấy chính mình trong từng câu chữ của cuốn sách. Có những nỗi đau tưởng như không thể gọi tên, nhưng khi đọc Tình yêu không cổ tích, tôi lại thấy nhẹ nhàng hơn, được an ủi, được chữa lành. Đây là món quà đẹp dành cho phụ nữ – không chỉ trong ngày 20.10".

Toàn bộ số tiền bán sách và đấu giá các vật phẩm ngay tại buổi ra mắt sách thu được hơn 50 triệu đồng sẽ được tác giả Thỏ Trắng tặng cho Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và khuyết tật Gò Vấp (TP.HCM), Mái ấm Thanh Sơn (chùa Thanh Sơn, Khánh Hòa) và đồng bào vùng bão lũ.

"Tôi mong cuốn sách Tình yêu không cổ tích trở thành một cây cầu nhỏ, nối trái tim với trái tim, để ai đó ngoài kia đang lạc lõng cũng biết rằng mình không hề đơn độc. Và, nếu nó có thể là kết nối cho những trái tim đang lạc lối khác thêm một tia hy vọng, thì đó lại là món quà lớn nhất mà tôi nhận được từ việc cầm bút", tác giả Thỏ Trắng.

Tin liên quan

MC Vũ Mạnh Cường rưng rưng khi đọc thư liệt sĩ gửi vợ mới cưới

MC Vũ Mạnh Cường rưng rưng khi đọc thư liệt sĩ gửi vợ mới cưới

Đảm nhận vai trò dẫn dắt trong chương trình Xuân là hi vọng , MC Vũ Mạnh Cường khiến cả khán phòng rưng rưng khi vào vai một liệt sĩ, viết những dòng cuối cùng trước lúc hi sinh cho người vợ mới cưới.

MC Vũ Mạnh Cường bị đánh chảy máu mắt trên sân khấu

MC Vũ Mạnh Cường được NSƯT Nguyễn Chánh Tín khen ngợi

Khám phá thêm chủ đề

Á hậu Dương Cẩm Lynh Tình yêu không cổ tích NXB Phụ nữ Việt Nam sách hay giải Mai vàng thỏ ngọc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận