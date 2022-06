Mẹ bé 7 tuổi hiến giác mạc viết 'tâm thư' gửi Phan Mạnh Quỳnh

Hơn 4 năm đã qua, kể từ ngày cô bé Nguyễn Hải An (7 tuổi, khi đó là học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Tân Mai, Hà Nội) qua đời vì bệnh ung thư vào cuối tháng 2.2018 và trước khi mất đã đồng ý hiến tặng giác mạc cho hai người mù, giúp họ nhìn thấy được ánh sáng sau ca ghép tại Bệnh viện Mắt T.Ư. Mới đây, đầu tháng 6.2022, ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã cho ra mắt MV bài hát mới có tên Nơi dành cho các thiên thần với tâm huyết, tình cảm trân trọng, yêu thương dành tặng cho cô bé hải An và gia đình bé, cũng như dành tặng cho những khán giả yêu quý bé và âm nhạc thuần chất của Phan Mạnh Quỳnh.

Ca khúc hiện đang nhận được nhiều tình cảm, đón nghe của đông đảo khán giả và hầu hết ai nghe qua cũng đều xúc động. Phan Mạnh Quỳnh nói về lý do sáng tác ca khúc Nơi dành cho các thiên thần: “Khi được biết về câu chuyện của bé Hải An, tôi đã rất xúc động và cảm phục bởi vì những lời nói, những tâm sự của bé tràn đầy tình cảm và vượt qua cả lứa tuổi. Điều đó thật sự đặc biệt! Sau khi bé Hải An mất, số người hiến tạng cũng tăng lên, giống như bé là một thiên thần đến với cuộc đời để truyền cảm hứng sống đẹp. Tôi vừa xúc động, vừa như được gợi ra một hình tượng rất trọn vẹn trong nghệ thuật. Tôi nghĩ với những con người đặc biệt như vậy thì dù cuộc sống ở trên thế giới này rất ngắn ngủi, thì họ cũng đã làm tròn được một sứ mệnh nào đó được trao ban. Trong chuyện của Hải An thì đó chính là tình yêu thương!”.

Phan Mạnh Quỳnh cũng vừa chia sẻ thêm dòng tâm sự: "Sau khi nhận được sự đồng ý từ chị Thuỳ Dương - mẹ bé Hải An, Quỳnh và ekip đã gửi MV Nơi dành cho các thiên thần đến chị và rất cảm kích khi nhận được bức thư mà chị đã gửi đến Quỳnh. Với Quỳnh, bức thư là một động lực rất lớn để Quỳnh có thể viết tiếp những câu chuyện đời, qua góc nhìn của bản thân. Cám ơn mọi người vì đã lắng nghe và ủng hộ bài hát Nơi dành cho các thiên thần!".

Bên cạnh đó, Phan Mạnh Quỳnh cũng chia sẻ công khai nguyên văn bức thư, phản hồi từ chị Nguyễn Trần Thùy Dương - mẹ cô bé Nguyễn Hải An bé bỏng, về cảm nhận từ chính "người trong cuộc" - gia đình bé gái được tặng bài hát, sau khi mẹ bé Hải An nghe qua ca khúc Nơi dành cho các thiên thần:

"Xin chào Phan Mạnh Quỳnh. Mình là Thùy Dương, mẹ bé Hải An. Dương đã đọc tin nhắn và nghe lời bài hát Nơi dành cho các thiên thần. Dương xin gửi vài lời nhận xét của mình. Hy vọng ý kiến mình không làm phiền lòng bạn.

Đầu tiên phần hòa âm phối khí đúng là đậm chất dấu ấn của Quỳnh. Âm nhạc của bạn không dễ hát nhưng giàu cảm xúc, chạm vào trái tim mọi người. Về phần lời, Dương chân thành cảm ơn sâu sắc tới Quỳnh khi bạn đã viết lên tình cảm của mẹ con mình, bao yêu thương, ký ức tràn về, cảm xúc đong đầy. Nếu chỉ đọc ca từ mà không có nhạc thì câu hát: “Trái tim bé nhỏ ngừng lại khi ấu thơ. Làm như thể thế giới chẳng đáng để em ở lại. Vậy nên em nỡ khiến bao tâm hồn chơ vơ…”, sẽ có chút chạnh lòng với các bạn nhỏ đang cận tử. Từ ngày đồng hành cùng Trung tâm Điều phối Quốc gia về hiến tặng mô, tạng; và đồng hành với các bạn nhỏ cận tử thì được nghe nỗi lòng của bạn nhỏ quả thật đôi khi mình né tránh những câu từ nhạy cảm không phù hợp, làm các bạn ấy buồn. Câu nói đó nếu nói vui thì không sao, nhưng khiến các bạn nhỏ suy tư, nghĩ ngợi rất nhiều. Còn đoạn cuối rất hay, rất cảm động nhưng buồn quá, nhất là khi nghe: “Khi thiên thu đi qua nơi trần gian. Mẹ ôm em nữa nhé, là ngày gặp nhau giữa mây ngàn…”. Đối với những bà mẹ đã và đang sắp mất con chỉ e là nếu các con có mệnh hệ gì không qua khỏi hay ra đi quá sớm, các mẹ nghĩ không thông, sẽ làm chuyện dại dột để gặp lại con sớm hơn.





Hải An đã ra đi 4 năm, hồi đầu mình đã rất khó khăn, tưởng chừng như không thể nào vượt qua, thật kinh khủng. Nhưng rồi mình lao vào công việc và may mắn có thêm nhiều đứa con nuôi nên cuộc sống cô độc, buồn tẻ của mình dường như đã chậm lại hẳn và đỡ đau hơn. Bài hát của bạn phần nào giúp mình nhìn lại 4 năm đã qua. Mình biết thời gian xa con càng dài thì mình càng phải nỗ lực vì con, vì chính mình mà sống tiếp, và cố gắng chăm sóc những đứa trẻ cũng bị bệnh như thế mà mình đã, đang và hàng ngày yêu thương, chăm sóc chúng. Để sau này gặp lại con, hai mẹ con có thể tự hào về nhau. Con để lại đôi mắt sáng cho đời thì mẹ phải sống thật tốt, để tiếp tục thực hiện những di nguyện của con, sống tốt cho bản thân, cho gia đình và xã hội.

Mình cảm ơn tấm lòng đẹp của bạn. Bạn đã sáng tác ra bài hát với những giai điệu, ca từ xúc động. Bạn là người nghệ sĩ tài năng và giàu lòng nhân ái. Mình và con rất thích nhiều bài hát của bạn sáng tác. Lúc Hải An còn sống hay “quẩy”, nhảy nhót theo nhạc bài hát Vợ người ta một cách sảng khoái, vui vẻ. Hải An chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi đã được chú Quỳnh viết tặng bài hát này.

Hy vọng trong tương lai, bạn sẽ sáng tác nhiều hơn các ca khúc mang lại tiếng cười, động lực sống cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Trân trọng!".

Dưới bài đăng của Phan Mạnh Quỳnh, nhiều khán giả cũng dành nhiều chia sẻ về "gút mắc" trong bài hát, như ý của mẹ bé Hải An băn khoăn. Một người mẹ cũng có nỗ lòng mất con - tên Ngọc Anh viết: "Mình đã khóc thật nhiều vì đâu đó hình ảnh con gái bé bỏng của mình hiện lên trong từng lời hát. Bài hát như đưa hai mẹ con mình gặp lại nhau. Rất cám ơn nhạc sĩ - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc lay động hàng triệu trái tim người mẹ mất đi con nhỏ của mình". Bạn Trí Dũng trích lại câu hát của Phan Mạnh Quỳnh và nêu cảm nhận: "Hãy nhớ xướng ca, vì giờ trên cõi thiên đàng. Một đôi cánh đang vút bay trong hoan lạc. Khi thiên thu đi qua nơi trần gian. Mẹ ôm em nữa nhé. Là ngày gặp nhau giữa mây ngàn. Chẳng còn hợp tan chia xa... - Một bài hát và một câu chuyện thật đẹp, rất sâu sắc và ý nghĩa. Những tác phẩm của anh Quỳnh về những câu chuyện cuộc sống luôn giàu giá trị nhân văn...".

Khán giả Ngọc Âu thì giải thích, động viên mẹ bé Hải An sau khi đọc tâm thư của mẹ bé là chị Thùy Dương gửi Phan Mạnh Quỳnh: "Những dòng chia sẻ của chị rất chân thành. Nếu chị Thùy Dương hiểu hơn về giáo lý đạo Công giáo thì sẽ càng hiểu thêm ý nghĩa của ca từ bài hát. Rồi chúng ta sẽ "gặp nhau giữa mây ngàn" khi "ngày tận thế" đến, ở thế giới ấy sẽ "không còn hợp tan, chia xa". Và để đến được chốn Thiên đàng ấy, chúng ta phải sống tốt, phải phấn đấu hơn nữa, chứ không phải cảm xúc tiêu cực, nên mọi người hoàn toàn không được "suy nghĩ dại dột". Ngược lại, chúng ta cần phải đón lấy những đau thương đó trong một niềm hy vọng, hân hoan rằng: rồi sau tất cả, chúng ta sẽ được gặp lại nhau ở "nơi dành cho các thiên thần"!".

Hiện ca khúc Nơi dành cho các thiên thần của Phan Mạnh Quỳnh vừa ra mắt vẫn đang nhận được nhiều ý kiến bình luận về nội dung cũng như ý nghĩa ca từ; nhưng có thể thấy, hầu hết khán giả đều dành thiện cảm và đón nhận tấm lòng dành cho "thiên thần" Hải An của nhạc sĩ từng viết nên những ca khúc rất hay trước đó như: Có chàng trai viết lên cây, Ngày chưa giông bão, Hồi ức, Hẹn ước từ hư vô...