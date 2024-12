Mẹ bỉm hiện đại chọn gì để phục hồi sức khỏe sau sinh?

Sau sinh, phụ nữ đối mặt với nhiều thay đổi về vóc dáng và sức khỏe toàn diện

Những vấn đề sức khỏe mẹ bỉm thường gặp sau sinh

Sau sinh, cơ thể phụ nữ phải đối mặt với nhiều thay đổi lớn cả về vóc dáng lẫn sức khỏe. Tình trạng bụng dưới kém săn chắc, da chảy xệ và tăng cân kéo dài là những vấn đề thường gặp, khiến phụ nữ mất tự tin. Không những vậy, sức khỏe thể chất của người phụ nữ cũng bị ảnh hưởng, với các triệu chứng phổ biến như đau lưng, đau mỏi cổ vai gáy và yếu cơ sàn chậu do áp lực từ quá trình mang thai và sinh nở.

Đau lưng, mỏi cổ vai gáy hay trầm cảm sau sinh,... là tình trạng phổ biến mà nhiều mẹ bỉm phải đối mặt

Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần của mẹ bỉm cũng chịu tác động đáng kể. Lo âu, trầm cảm sau sinh và sự thiếu tự tin về ngoại hình khiến tinh thần trở nên nhạy cảm, dễ tổn thương. Hơn nữa, những công việc chăm sóc con nhỏ như bế bé, cho bú hay thức đêm càng làm cơ thể mẹ thêm mệt mỏi và kiệt sức.

Trong giai đoạn cơ thể và tinh thần đều nhạy cảm như vậy, việc tìm kiếm một phương pháp phục hồi an toàn và hiệu quả là điều cần thiết, giúp mẹ bỉm cải thiện sức khỏe, lấy lại cân bằng và sự tự tin trong cuộc sống.

Giải pháp phục hồi sức khỏe cho mẹ bỉm sữa

Để vượt qua những thay đổi và vấn đề sức khỏe sau sinh, mẹ bỉm cần một kế hoạch phục hồi toàn diện. Chế độ dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng, giúp cơ thể tái tạo và tăng cường sức khỏe. Việc bổ sung protein, vitamin và khoáng chất sẽ hỗ trợ phục hồi nhanh chóng và tạo nền tảng cho các hoạt động thể chất tiếp theo.

Bên cạnh đó, nghỉ ngơi đầy đủ đóng vai trò thiết yếu. Ngủ đủ giấc và tránh làm việc quá sức không chỉ giúp cơ thể mẹ bỉm lấy lại năng lượng mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể. Dành thời gian thư giãn, tham gia các hoạt động yêu thích hay trò chuyện cùng người thân cũng giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và mang lại cảm giác tích cực.

Ngoài dinh dưỡng và nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng như đi bộ sau ít nhất 30 ngày là chìa khóa cho sự phục hồi. Các bài tập nhẹ nhàng không chỉ giúp cải thiện các vấn đề hậu sản như đau lưng hay yếu cơ sàn chậu mà còn hỗ trợ phục hồi thể chất và tinh thần một cách hiệu quả.

Pilates - Phương pháp tập luyện phục hồi an toàn cho mẹ bỉm sau sinh

Pilates hiện đang là phương pháp phục hồi hiệu quả và an toàn cho mẹ bỉm, được nhiều người nổi tiếng và chị em tin tưởng lựa chọn. Phương pháp này tập trung vào các bài tập chuyển động chậm, kết hợp với việc kiểm soát hơi thở, giúp tăng cường sức mạnh và độ linh hoạt cho cơ lõi (core), giảm đau lưng, cải thiện tư thế cũng như hỗ trợ phục hồi vóc dáng. Các bài tập Pilates có thể thực hiện trên thảm hoặc với máy tập chuyên dụng, phù hợp với mọi thể trạng. Bên cạnh việc phục hồi thể chất, Pilates còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe tinh thần, đồng thời giảm tình trạng đau mỏi cơ, giúp mẹ bỉm phục hồi an toàn và hiệu quả.

Pilates hiện đang là phương pháp phục hồi hiệu quả và an toàn được các mẹ bỉm tin tưởng lựa chọn, nguồn: Freepik

MBS Pilates - Điểm đến uy tín cho mẹ bỉm lấy lại vóc dáng và sức khỏe

MBS Pilates là hệ thống phòng tập Pilates chuyên nghiệp, uy tín tại Việt Nam với 32 cơ sở,chuyên cung cấp các chương trình tập luyện được thiết kế đặc biệt để giúp mẹ bỉm phục hồi sức khỏe và vóc dáng một cách an toàn và hiệu quả. Với đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp, MBS Pilates mang đến các lộ trình tập luyện cá nhân hóa, phù hợp với từng nhu cầu riêng biệt. Các bài tập giúp tăng cường sức mạnh và độ linh hoạt cho cơ sàn chậu, cơ bụng giúp cải thiện tư thế và giảm đau lưng, hỗ trợ phục hồi cơ thể nhanh chóng và an toàn. Phòng tập sử dụng hệ thống máy móc hiện đại đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo tính an toàn trong mỗi bài tập, giúp mẹ bỉm tránh chấn thương. Không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất, tập Pilates tại MBS còn giúp giảm căng thẳng, thư giãn tinh thần, mang lại sự thoải mái và năng lượng tích cực trong giai đoạn hậu sản.

Chương trình Pilates tại MBS được thiết kế chuyên biệt, hỗ trợ hồi phục sức khỏe toàn diện cho mẹ bỉm

Hiện tại, MBS Pilates đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn lên tới 20% cùng nhiều phần quà tặng giá trị cho khách hàng đăng ký mới. Tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây