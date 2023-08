Mẹ chồng tai quái trong 'Gạo nếp gạo tẻ' tiết lộ lý do tạm ngưng đóng phim

Thiên Hương được biết đến là diễn viên chuyên đóng dạng vai bà hội đồng trong nhiều bộ phim xưa Chụp màn hình

Diễn viên Thiên Hương là gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh truyền hình Việt qua nhiều bộ phim như Gió nghịch mùa, Một thời ta đuổi bóng, Vũ điệu tình yêu, Canh bạc cuộc đời, Chạm vào danh vọng, Trần Trung kỳ án, Phận làm dâu, Ải mỹ nhân, Nghiệp sinh tử... Tại chương trình Người kể chuyện đời, nữ diễn viên có dịp trải lòng về chặng đường theo đuổi nghề diễn viên cũng như tiết lộ về cuộc sống hiện tại của mình.

Theo chia sẻ, trước khi đến với phim ảnh, Thiên Hương đã mở một công ty thiết kế thời trang. Trong một lần đến đài truyền hình xin làm thiết kế phục trang cho các diễn viên đoàn phim, tình cờ cô gặp đạo diễn Châu Huế đang tìm diễn viên cho bộ phim Chuyện tình bên dòng kênh Xáng. Sau khi được mời vào thử vai, cô được đạo diễn chọn vào vai chính Tư Hơn. Vai diễn đầu tay của cô đạt được những thành công nhất định, giúp tên tuổi Thiên Hương được biết đến và có cơ hội tham gia nhiều bộ phim sau này.

Nữ diễn viên cho biết cô là tay ngang theo nghề diễn nên không ngừng học hỏi từ thế hệ đi trước Chụp màn hình

Năm 2018, diễn viên Thiên Hương tiếp tục gây chú ý với vai bà Linh trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Đây là vai diễn mẹ chồng làm cho khán giả khó chịu bởi lối hành xử ngang ngược, chỉ biết mang lại phiền phức cho con dâu (Lê Phương đóng). Nữ diễn viên kể khi đọc kịch bản, cô rất thích vai này nên chủ động xin thay đổi hình tượng và tính cách nhân vật.

"Đây là một bà mẹ ly dị chồng, có con trai tối ngày ngồi tiệm game, con gái thì suốt ngày sửa sắc đẹp kiếm đại gia. Nhưng thoại biên kịch viết theo phiên bản Hàn Quốc nên tôi xin đạo diễn cho diễn lầy hơn. Vì theo tôi, nhân vật người mẹ phải thế nào thì hai đứa con mới như vậy, chứ mẹ mà nghiêm túc thì con không phải vậy đâu. Tôi chủ động tạo hình nhân vật áo hồng, áo đỏ, thêm bông tai, làm tóc kiểu hồi xuân cho phù hợp”, cô kể.

Vai diễn bà Linh của Thiên Hương trong phim Gạo nếp gạo tẻ từng khiến khán giả ghét cay ghét đắng Chụp màn hình

Theo Thiên Hương, dù không được đào tạo qua trường lớp nhưng cô xác định đã theo nghề thì phải nghiêm túc. Nữ diễn viên cho biết cô biết ơn những người thầy thầm lặng là các anh chị trong nghề. “Tới bây giờ đi diễn được nhiều năm nhưng tôi vẫn còn học. Thành ra khi có những bạn trẻ vào nghề, tôi góp ý cho các bạn. Tôi có nghe vài em phát biểu rằng “con không cần diễn giỏi mà con đẹp là đủ rồi”. Theo tôi thì các con, các cháu dù có đẹp như thế nào nhưng phần diễn xuất vẫn rất quan trọng và phải không ngừng học hỏi”, cô bày tỏ quan điểm.

Đặc biệt, dù làm diễn viên nhưng Thiên Hương vẫn duy trì nghề may. Cô kể nhiều hôm đi diễn về khuya nhưng vẫn cặm cụi cắt vải, may đồ cho khách. Tuy nhiên, sau giai đoạn dịch bệnh, diễn viên Phận làm dâu tâm sự cô tạm ngưng công ty may cũng như công việc nghệ thuật.

Thiên Hương tiết lộ chồng cô là kỹ sư, làm việc cho một công ty nước ngoài Chụp màn hình

Diễn viên 6X chia sẻ lý do: "Tôi nghỉ một thời gian cũng nhớ phim trường lắm. Nhưng con gái đang chuẩn bị lên lớp 12. Giai đoạn này con đang phát triển tâm sinh lý, vấn đề học hành, sức khỏe cần mẹ hỗ trợ rất nhiều. Tôi muốn đồng hành cùng con trong giai đoạn này để con lên đại học. Nếu con học đại học ổn thì mẹ đi làm nghề, còn không ổn thì mẹ theo tiếp. Tôi thấy con người mình sống ngoài cha mẹ, anh chị em ra thì phải có trách nhiệm với con cái. Đã sinh con ra thì phải chăm sóc, dìu dắt con ít nhất là đến lúc xong đại học, Đến khi con ra trường, có công việc thì lúc đó mình mới yên tâm”.