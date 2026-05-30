Mẹ con đoàn tụ sau 11 năm nhờ công an xác minh nhân thân

Sáng 30.5, tại trụ sở Công an phường Quy Nhơn, cuộc gặp giữa chị Đinh Thị Y Liên (25 tuổi, dân tộc Ba Na, quê xã Canh Liên, Gia Lai) và mẹ ruột đã diễn ra trong không khí xúc động sau 11 năm xa cách. Ít ai biết rằng, phía sau cuộc đoàn tụ sau 11 năm ấy là hành trình xác minh nhân thân đầy gian nan của lực lượng công an, bắt đầu từ những thông tin rời rạc và gần như không có căn cứ.

Cuộc đoàn tụ đầy xúc động giữa chị Đinh Thị Y Liên và mẹ ruột Sô Thị Y Bình (bên phải) tại Công an phường Quy Nhơn ẢNH: TRỊ BÌNH

Hành trình tìm lại danh tính từ những ký ức mơ hồ

Trước đó, chị Liên sống tại khu phố 41, phường Quy Nhơn, dưới tên gọi Nguyễn Thị Phượng cùng 4 người con nhỏ. Cả 5 mẹ con đều không có giấy tờ tùy thân, không xác định được nơi cư trú rõ ràng.

Do không biết chữ và mất liên lạc với gia đình từ năm 2015, khi mới 14 tuổi, chị chỉ còn nhớ mang máng về quê hương là một vùng núi nghèo, có chị gái tên Linh, em trai tên Quân và ông ngoại tên Tùng. Ngoài những ký ức ít ỏi đó, chị không còn nhớ chính xác quê quán, cha mẹ hay người thân của mình.

Việc không có giấy tờ tùy thân khiến 4 người con của chị không thể đến trường và không được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội theo quy định.

Theo trung tá Phan Thị Mỹ Dung, Phó trưởng công an phường Quy Nhơn, việc xác minh gặp rất nhiều khó khăn do nguồn thông tin hạn chế và thiếu độ chính xác.

"Đối diện với lượng thông tin ít ỏi và không có tính chính xác cao, chúng tôi quyết không bỏ cuộc. Các cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì lật tìm từng trang hồ sơ, rà soát dữ liệu dân cư và chủ động phối hợp với công an các địa phương để đối lưu thông tin. Nhiều cuộc xác minh thực địa tại các xã vùng sâu, vùng xa đã được tiến hành", trung tá Dung cho biết.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện tại làng Hà Giao, xã Canh Liên có trường hợp nữ giới tên Đinh Thị Y Liên mất tích, trùng khớp với thời điểm năm 2015.

Cuộc đoàn tụ sau 11 năm xa cách

Từ manh mối quan trọng này, Công an phường Quy Nhơn phối hợp Công an xã Canh Liên tiến hành đối chiếu, xác minh và xác định người mang tên Nguyễn Thị Phượng chính là chị Đinh Thị Y Liên.

Quá trình xác minh cũng làm rõ bà Sô Thị Y Bình (51 tuổi, ở làng Hà Giao, xã Canh Liên) là mẹ ruột của chị Liên. Bà Bình đã xác nhận danh tính con gái, đồng thời cung cấp hình ảnh và sổ hộ khẩu để chứng thực các thông tin liên quan đến quan hệ gia đình.

Theo bà Bình, do hoàn cảnh khó khăn nên năm 2015, chị Liên rời gia đình. Suốt 11 năm qua, người thân nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả. "Đây là niềm hạnh phúc quá bất ngờ đối với gia đình", bà Bình xúc động chia sẻ trong ngày gặp lại con gái.

Cuộc đoàn tụ sau 11 năm không chỉ khép lại hành trình tìm người thân của gia đình bà Bình mà còn mở ra cơ hội để chị Liên và các con ổn định cuộc sống.

Bà Sô Thị Y Bình (thứ 2, bên phải) gặp lại con gái Đinh Thị Y Liên (thứ 3 từ phải sang) sau 11 năm mất liên lạc ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngay sau khi xác minh được nhân thân, Công an phường Quy Nhơn đã hướng dẫn chị Liên thực hiện các thủ tục khai báo cư trú, thu nhận vân tay để cấp căn cước và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đăng ký khai sinh cho 4 người con.

Khi các thủ tục hoàn tất, các cháu sẽ có điều kiện đến trường trong năm học mới, đồng thời được tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội theo quy định.

Câu chuyện đoàn tụ sau 11 năm của chị Đinh Thị Y Liên không chỉ mang lại niềm vui cho một gia đình mà còn cho thấy nỗ lực của Công an phường Quy Nhơn trong công tác quản lý dân cư, số hóa dữ liệu và hỗ trợ người dân giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân thân, hộ tịch, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.