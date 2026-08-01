Mẹ của 'bông hồng lai' Emoura Phạm: Mọi người đi ngủ, con vẫn ngồi học tiếng Việt

Tối 31.7, đêm chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm. Vượt qua 29 thí sinh, người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh chính thức trở thành tân hoa hậu, nhận được sự đồng tình của hội đồng ban giám khảo và đông đảo khán giả.

Vượt qua 29 thí sinh, Emoura Phạm xuất sắc trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô có mẹ là người Việt Nam, cha là người Anh. Sau khi sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi, người đẹp sang Mỹ học phổ thông rồi tốt nghiệp đại học. Từng học tại British International School (BIS) và The American School (TAS), cùng gần một thập niên sinh sống ở Mỹ, Emoura sở hữu phong thái tự tin, hiện đại nhưng vẫn giữ tình yêu đặc biệt dành cho quê hương của mẹ. Với nhan sắc sắc sảo, cô được nhiều người ưu ái gọi là "bông hồng lai" Việt - Anh.

Ngay từ những ngày đầu nhập cuộc, Emoura Phạm đã gây chú ý bởi phong thái điềm tĩnh, khả năng trình diễn cùng sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Việc người đẹp đăng quang được nhiều khán giả đánh giá là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua.

Emoura Phạm dành 2 tiếng học tiếng Việt mỗi ngày

Mẹ và anh trai của Emoura Phạm Ảnh: H.D

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Phương Hà (58 tuổi) - mẹ của Emoura Phạm không giấu được niềm xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc con gái được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Bà cho biết điều khiến mình tự hào chính là chứng kiến sự trưởng thành của con sau hành trình nhiều thử thách. "Với tôi, điều hạnh phúc nhất không phải chiếc vương miện mà là được thấy con trưởng thành, tự tin và sống đúng với những giá trị mình theo đuổi", bà xúc động chia sẻ.

Theo chia sẻ từ gia đình, Emoura Phạm là con út. Trái ngược với anh trai, cô được mẹ nhận xét có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán hơn. Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, mềm mỏng là một cô gái giàu nghị lực, luôn kiên định với mục tiêu mà mình lựa chọn.

Mẹ của người đẹp 10X cho biết, niềm đam mê nghệ thuật của Emoura được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Từng theo học ngành diễn xuất nên khi con gái quyết định ghi danh tại một cuộc thi sắc đẹp, bà không cảm thấy bất ngờ. Theo bà, gia đình chưa bao giờ áp đặt các con trong việc lựa chọn nghề nghiệp mà luôn tôn trọng quyết định, đồng hành và định hướng khi cần thiết. Từ nhỏ, Emoura Phạm được tạo điều kiện học nhiều bộ môn nghệ thuật như đàn, múa... qua đó nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật và sự nghiêm túc trong việc theo đuổi đam mê.

Người đẹp ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè Ảnh: H.D

Ngay từ khi đăng ký dự thi, Emoura Phạm đã xác định rõ mục tiêu và chuẩn bị tâm thế cho hành trình nhiều áp lực. Theo mẹ của tân hoa hậu, cuộc thi là môi trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng chính những thử thách ấy đã giúp con gái rèn luyện bản lĩnh: "Khi quyết định đi thi, con đã xác định rõ mục tiêu và nguyện vọng của mình. Con không ngừng học tập, rèn luyện và nỗ lực hết mình. Áp lực trong cuộc thi thực sự rất lớn, nhưng tôi thấy con đủ dũng cảm và kiên cường để vượt qua. Sau cuộc thi, điều tôi vui nhất là con gái đã chiến thắng chính mình và trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn".

Mẹ của tân hoa hậu tiết lộ gia đình từng trải qua biến cố khi bà và chồng ly hôn vào khoảng 20 năm trước, thời điểm Emoura mới 6 tuổi. Kể từ đó, người đẹp chủ yếu sống cùng mẹ. Theo bà Hà, hiện cha của Emoura đã có gia đình riêng và sinh sống tại Thái Lan. Dù không còn chung sống, hai cha con vẫn giữ liên lạc, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ về công việc, cuộc sống và gặp nhau mỗi khi có dịp.

Sau biến cố hôn nhân, bà Hà vừa làm kinh doanh tự do vừa một mình chăm lo, nuôi dạy con gái với mong muốn Emoura được học tập, phát triển trong môi trường tốt nhất. Cũng từ hoàn cảnh ấy, người đẹp sinh năm 2000 sớm hình thành tính tự lập, luôn chủ động trong cuộc sống và chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân. Bà Phương Hà bày tỏ: "Gia đình luôn sẵn sàng hỗ trợ những gì con cần. Tuy nhiên, những việc có thể tự làm hoặc tự sắp xếp thì Emoura đều chủ động thực hiện. Chỉ khi thực sự cần sự giúp đỡ của mẹ thì con mới lên tiếng. Ngay cả việc định hình phong cách hay lựa chọn trang phục, con cũng có năng khiếu và tự làm rất tốt. Tôi chỉ góp ý thêm một vài chi tiết nhỏ".

Mẹ người đẹp mong muốn con gái sẽ luôn vững tin trên hành trình mới và sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp Ảnh: BTC

Một trong những thử thách lớn nhất của Emoura Phạm khi trở về Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp là khả năng sử dụng tiếng Việt. Việc sinh sống nhiều năm ở nước ngoài khiến đây trở thành điểm hạn chế của chân dài 10X. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ gia đình, Emoura Phạm chưa bao giờ xem đó là lý do để bỏ cuộc. Để cải thiện, tối nào cũng vậy, khi cả gia đình đã đi ngủ, Emoura Phạm vẫn ngồi vào bàn học tiếng Việt, dành ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để luyện nói, luyện đọc và trau dồi vốn từ. Với mẹ tân hoa hậu, sự tiến bộ của con gái là thành quả của cả một quá trình bền bỉ chứ không đến từ may mắn.

Sau khi con gái đăng quang, điều mẹ của Emoura Phạm mong mỏi không chỉ là thành công trong sự nghiệp mà còn là việc tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Bà cho biết nhiều năm qua, gia đình vẫn âm thầm thực hiện các hoạt động thiện nguyện, trong đó có việc xây những cây cầu dân sinh tại vùng sâu, vùng xa để giúp trẻ em đến trường thuận tiện hơn.

Bà bày tỏ: "Điều tôi mong muốn nhất là mang lại những điều tốt đẹp cho các bé. Khi có những cây cầu mới, các bé sẽ đến trường thuận lợi hơn, việc học hành cũng bớt vất vả. Tôi luôn muốn các con lớn lên với tinh thần biết yêu thương và sẻ chia. Trước đây, tôi thường đưa các con đến các trại trẻ mồ côi hay tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện nên đối với các con, những việc làm này là điều hết sức bình thường. Dù tuổi tôi ngày một lớn, nhưng từ khi Emoura trở về Việt Nam, tôi luôn dặn con rằng phải mang trên mình sứ mệnh thực sự, tiếp tục lan tỏa tình yêu thương và đóng góp cho cộng đồng. Dù ở cương vị nào, kể cả sau khi trở thành hoa hậu, tôi vẫn mong Emoura tiếp tục thực hiện thêm nhiều điều ý nghĩa".