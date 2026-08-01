Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam

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Emoura Phạm - người đẹp lai mang hai dòng máu Việt Nam và Anh đã giành vương miện Miss Grand Vietnam 2026, trong đêm chung kết diễn ra tối 31.7 tại TP.HCM. Cô gái sinh năm 2000 gây ấn tượng với vẻ đẹp lai, gương mặt sắc sảo, phong thái hiện đại và hình thể quyến rũ.
Tối 31.7, chung kết Miss Grand Vietnam 2026 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam khép lại với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm. Kết quả này không gây bất ngờ cho khán giả bởi cô được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu. Người đẹp được dân mạng nhận xét có màn trình diễn tự tin, bản lĩnh trên sân khấu, từ catwalk cho tới ứng xử. Sau đêm chung kết, thông tin về tân hoa hậu được cộng đồng mạng quan tâm.
Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam, cha người Anh. Cô sinh sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi rồi sang Mỹ học phổ thông và tốt nghiệp đại học. Từ nhỏ, Emoura được học tập trong môi trường quốc tế tại British International School (BIS) và The American School (TAS), có 10 năm sống tại Mỹ tạo nên tính cách phóng khoáng, tự tin. Cô sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, được công chúng ưu ái gọi là "bông hồng lai" Việt - Anh.
Vẻ đẹp lai của tân Miss Grand Vietnam Emoura Phạm
Không cần váy dạ hội hay vương miện, người đẹp vẫn cuốn hút nhờ nhan sắc tự nhiên. Cô theo đuổi phong cách gợi cảm với những thiết kế tôn vóc dáng, đồng thời ưu tiên các xu hướng thời trang hiện đại, phù hợp giới trẻ
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