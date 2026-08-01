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Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam

Lạc Xuân
Lạc Xuân
Emoura Phạm - người đẹp lai mang hai dòng máu Việt Nam và Anh đã giành vương miện Miss Grand Vietnam 2026, trong đêm chung kết diễn ra tối 31.7 tại TP.HCM. Cô gái sinh năm 2000 gây ấn tượng với vẻ đẹp lai, gương mặt sắc sảo, phong thái hiện đại và hình thể quyến rũ.
Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Ảnh 1.

Emoura Phạm giành chiến thắng tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Ảnh: BTC

Tối 31.7, chung kết Miss Grand Vietnam 2026 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam khép lại với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm. Kết quả này không gây bất ngờ cho khán giả bởi cô được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu. Người đẹp được dân mạng nhận xét có màn trình diễn tự tin, bản lĩnh trên sân khấu, từ catwalk cho tới ứng xử. Sau đêm chung kết, thông tin về tân hoa hậu được cộng đồng mạng quan tâm.

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam, cha người Anh. Cô sinh sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi rồi sang Mỹ học phổ thông và tốt nghiệp đại học. Từ nhỏ, Emoura được học tập trong môi trường quốc tế tại British International School (BIS) và The American School (TAS), có 10 năm sống tại Mỹ tạo nên tính cách phóng khoáng, tự tin. Cô sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, được công chúng ưu ái gọi là "bông hồng lai" Việt - Anh.

Vẻ đẹp lai của tân Miss Grand Vietnam Emoura Phạm

Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Ảnh 2.

Emoura Phạm gây chú ý bởi gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt to nổi bật cùng hàng mi cong dày tạo chiều sâu cho ánh nhìn, nụ cười tươi cùng thần thái tự tin

Ảnh: FBNV

Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Ảnh 3.

Sau khi trở về Việt Nam đầu năm 2025, người đẹp tạo dấu ấn tại Vietnam's Next Top Model trước khi lấn sân sang các sàn diễn thời trang như Interwoven-DCHIC, Đẩy Đưa, Inca Vietnam 2025, Extra Men Show 4... Emoura Phạm cho biết cô dành gần một năm để rèn luyện nhiều kỹ năng như catwalk, thanh nhạc, múa, guitar và diễn xuất trước khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026

Ảnh: FBNV

Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Ảnh 4.

Sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo hình thể 80-60-92, Emoura Phạm gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn. Trong hành trình Miss Grand Vietnam 2026, cô duy trì phong độ ổn định ở các phần thi trình diễn, đặc biệt gây ấn tượng với khả năng làm chủ sân khấu và nguồn năng lượng tích cực. Người đẹp là thí sinh chiến thắng phần thi Thuyết trình về chủ đề hòa bình và giải Grand Business Award

Ảnh: FBNV

Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2000 thường xuyên chia sẻ hình ảnh về công việc lẫn cuộc sống thường nhật. Nhờ sắc vóc ấn tượng, cô được mời làm người mẫu ảnh, thỉnh thoảng trình diễn thời trang cho một số nhà thiết kế

Ảnh: FBNV

Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Ảnh 6.

Tại cuộc thi, người đẹp lai gây ấn tượng khi chia sẻ về dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh. Emoura cho biết đến nay gia đình cô đã hoàn thành 18 cây cầu dân sinh tại nhiều địa phương còn gặp khó khăn về hạ tầng giao thông. Mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những cây cầu mới mà còn góp phần tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện hơn, trẻ em đến trường an toàn hơn và hoạt động giao thương được cải thiện

Ảnh: FBNV

Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Ảnh 7.

Chia sẻ về lý do gia đình lựa chọn gắn bó với các dự án xây cầu dân sinh trong nhiều năm qua, "bông hồng lai" cho biết tất cả bắt đầu từ những lần theo dõi tin tức về bão lũ và cuộc sống của người dân ở các vùng quê còn nhiều khó khăn. Nhiều nơi chỉ thiếu một cây cầu kiên cố nhưng lại ảnh hưởng đến việc đến trường của trẻ em, việc đi chợ, vận chuyển nông sản cũng như sự kết nối giữa hai bờ sông. Khi có một cây cầu không chỉ giúp nối hai bờ sông mà còn mở ra nhiều cơ hội cho cả cộng đồng, mang đến niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn

Ảnh: FBNV

Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Ảnh 8.

Trong loạt ảnh đời thường, người đẹp 26 tuổi gây thiện cảm với gương mặt gần như để mộc, chỉ nhấn nhẹ ở đôi môi và hàng chân mày, tôn lên những đường nét thanh tú

Ảnh: FBNV

Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Ảnh 9.
Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Ảnh 10.

Không cần váy dạ hội hay vương miện, người đẹp vẫn cuốn hút nhờ nhan sắc tự nhiên. Cô theo đuổi phong cách gợi cảm với những thiết kế tôn vóc dáng, đồng thời ưu tiên các xu hướng thời trang hiện đại, phù hợp giới trẻ

Ảnh: FBNV


Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Ảnh 11.

Trong ảnh, người đẹp kết hợp áo crop top đen, chân váy xếp tầng trắng và boots cao cổ, tạo tổng thể vừa cá tính, thời thượng vừa vẫn giữ được nét nữ tính

Ảnh: FBNV

Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Ảnh 12.

Sau khi giành chiến thắng ở Miss Grand Vietnam, Emoura Phạm sẽ đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss Grand International 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 9 ở Ấn Độ

Ảnh: FBNV

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'Người đẹp lai' Việt - Anh Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026

'Người đẹp lai' Việt - Anh Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026

Vượt qua 29 thí sinh, người đẹp Emoura Phạm xuất sắc giành vương miện Miss Grand Vietnam 2026. Đêm chung kết diễn ra vào tối 31.7 tại TP.HCM.

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