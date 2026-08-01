Nhan sắc đời thường của 'bông hồng lai' vừa đăng quang Miss Grand Vietnam

Emoura Phạm giành chiến thắng tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Tối 31.7, chung kết Miss Grand Vietnam 2026 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam khép lại với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm. Kết quả này không gây bất ngờ cho khán giả bởi cô được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu. Người đẹp được dân mạng nhận xét có màn trình diễn tự tin, bản lĩnh trên sân khấu, từ catwalk cho tới ứng xử. Sau đêm chung kết, thông tin về tân hoa hậu được cộng đồng mạng quan tâm.

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam, cha người Anh. Cô sinh sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi rồi sang Mỹ học phổ thông và tốt nghiệp đại học. Từ nhỏ, Emoura được học tập trong môi trường quốc tế tại British International School (BIS) và The American School (TAS), có 10 năm sống tại Mỹ tạo nên tính cách phóng khoáng, tự tin. Cô sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, được công chúng ưu ái gọi là "bông hồng lai" Việt - Anh.

Vẻ đẹp lai của tân Miss Grand Vietnam Emoura Phạm

Emoura Phạm gây chú ý bởi gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt to nổi bật cùng hàng mi cong dày tạo chiều sâu cho ánh nhìn, nụ cười tươi cùng thần thái tự tin

Ảnh: FBNV

Sau khi trở về Việt Nam đầu năm 2025, người đẹp tạo dấu ấn tại Vietnam's Next Top Model trước khi lấn sân sang các sàn diễn thời trang như Interwoven-DCHIC, Đẩy Đưa, Inca Vietnam 2025, Extra Men Show 4... Emoura Phạm cho biết cô dành gần một năm để rèn luyện nhiều kỹ năng như catwalk, thanh nhạc, múa, guitar và diễn xuất trước khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026

Ảnh: FBNV

Sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo hình thể 80-60-92, Emoura Phạm gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn. Trong hành trình Miss Grand Vietnam 2026, cô duy trì phong độ ổn định ở các phần thi trình diễn, đặc biệt gây ấn tượng với khả năng làm chủ sân khấu và nguồn năng lượng tích cực. Người đẹp là thí sinh chiến thắng phần thi Thuyết trình về chủ đề hòa bình và giải Grand Business Award Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2000 thường xuyên chia sẻ hình ảnh về công việc lẫn cuộc sống thường nhật. Nhờ sắc vóc ấn tượng, cô được mời làm người mẫu ảnh, thỉnh thoảng trình diễn thời trang cho một số nhà thiết kế Ảnh: FBNV

Tại cuộc thi, người đẹp lai gây ấn tượng khi chia sẻ về dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh. Emoura cho biết đến nay gia đình cô đã hoàn thành 18 cây cầu dân sinh tại nhiều địa phương còn gặp khó khăn về hạ tầng giao thông. Mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những cây cầu mới mà còn góp phần tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện hơn, trẻ em đến trường an toàn hơn và hoạt động giao thương được cải thiện Ảnh: FBNV

Chia sẻ về lý do gia đình lựa chọn gắn bó với các dự án xây cầu dân sinh trong nhiều năm qua, "bông hồng lai" cho biết tất cả bắt đầu từ những lần theo dõi tin tức về bão lũ và cuộc sống của người dân ở các vùng quê còn nhiều khó khăn. Nhiều nơi chỉ thiếu một cây cầu kiên cố nhưng lại ảnh hưởng đến việc đến trường của trẻ em, việc đi chợ, vận chuyển nông sản cũng như sự kết nối giữa hai bờ sông. Khi có một cây cầu không chỉ giúp nối hai bờ sông mà còn mở ra nhiều cơ hội cho cả cộng đồng, mang đến niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn Ảnh: FBNV

Trong loạt ảnh đời thường, người đẹp 26 tuổi gây thiện cảm với gương mặt gần như để mộc, chỉ nhấn nhẹ ở đôi môi và hàng chân mày, tôn lên những đường nét thanh tú Ảnh: FBNV

Không cần váy dạ hội hay vương miện, người đẹp vẫn cuốn hút nhờ nhan sắc tự nhiên. Cô theo đuổi phong cách gợi cảm với những thiết kế tôn vóc dáng, đồng thời ưu tiên các xu hướng thời trang hiện đại, phù hợp giới trẻ Ảnh: FBNV



Trong ảnh, người đẹp kết hợp áo crop top đen, chân váy xếp tầng trắng và boots cao cổ, tạo tổng thể vừa cá tính, thời thượng vừa vẫn giữ được nét nữ tính Ảnh: FBNV