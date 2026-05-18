Nhan sắc 'bông hồng lai' Việt - Đức vừa trở thành 'gà cưng' của Chi Pu

Điểm đặc biệt của Cuộc gọi làm phiền là Naomi tham gia vào việc lên ý tưởng về mặt kịch bản cũng như hình ảnh. Nữ nghệ sĩ trực tiếp làm việc cùng đội ngũ stylist để tạo nên những bộ trang phục cho nhân vật của chính mình trong dự án âm nhạc này. "Gà cưng" Chi Pu cho biết ngay từ khi tiếp xúc với bản demo, cô đã cảm nhận được sự kết nối của bài hát và tính cách bản thân. Đó là lý do mà người đẹp lai nhanh chóng bắt tay vào việc tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh, trình làng trước khán giả.

Thách thức lớn nhất và cũng là điểm nổi bật nhất của MV là Naomi đảm nhận cùng lúc cả vai nam lẫn nữ. Đây không đơn thuần là một thủ pháp nghệ thuật về mặt hình thức, mà là sự hiện thực hóa câu chuyện mà “gà cưng” Chi Pu đã mang trong mình từ lâu - sự tồn tại song song giữa một nửa mạnh mẽ, gai góc và một nửa mềm mại, nữ tính.

Trong quá trình quay MV, việc chuyển đổi giữa hai layout đặt ra yêu cầu kỹ thuật không nhỏ. Ê kíp đã sắp xếp quay nhân vật nam trước, khiến phần tóc cho nhân vật nữ đòi hỏi thêm nhiều công đoạn chỉnh sửa để đạt được độ bồng bềnh mong muốn. Sau những nỗ lực, Naomi đánh giá cả hai tạo hình đều đạt mức “hài lòng tuyệt đối”.

Một trong những phân cảnh được mong đợi trong Cuộc gọi làm phiền là màn trình diễn múa cột của Naomi - kỹ năng cô đã khổ luyện trong nhiều năm. Cảnh quay được thực hiện vào rạng sáng sau một ngày dài làm việc, trong khi cột liên tục bị trơn trượt, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện động tác. Đây cũng chính là phân cảnh mà Naomi đánh giá cao nhất - bởi trong kết cấu của MV, đây là thời điểm nút thắt giữa hai nhân vật được giải quyết, tạo nên cảm xúc cho toàn bộ câu chuyện.

Nhìn lại hành trình sản xuất, Naomi cho biết toàn bộ ê kíp đã dốc 1.000% tâm huyết cho dự án. Dù mệt mỏi, áp lực vì liên tục thức khuya nhưng song hành với đó là một nguồn năng lượng không thể lý giải, đủ để cô cùng các cộng sự vượt qua. Sản phẩm âm nhạc lần này cũng phần nào khẳng định vai trò của Chi Pu trong việc hỗ trợ và phát triển những cá tính âm nhạc tại thị trường Việt Nam.

Naomi tên thật Naomi Roestel Huỳnh, sinh năm 1996, mang 2 dòng máu Việt - Đức. Thành thạo nhiều thứ tiếng, sở hữu chiều cao nổi bật cùng phong cách táo bạo, Naomi gây dựng tên tuổi trong giới underground Việt từ thời còn là giọng ca chính của ban nhạc rock Danger From Deers. Năm 2020, Naomi bước vào sự nghiệp solo với ca khúc Sundown Shorea, sau đó ghi dấu ấn mạnh mẽ với She said và Retrograde cùng rapper WEAN - hai sản phẩm đạt chục triệu lượt xem. Cô cũng từng góp mặt trong tiết mục Chim Sẻ và Dâu Tây cùng Wowy và Dế Choắt tại Rap Việt mùa 1.

Năm 2023, Naomi mở rộng sang mảng điện ảnh với vai diễn trong bộ phim Móng vuốt, đồng thời tiếp tục hợp tác cùng WEAN qua ca khúc Đâu có hay. Người đẹp lai còn được biết đến là một fashionista và influencer với tầm ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng sáng tạo. Gia nhập công ty của Chi Pu với vai trò nghệ sĩ độc quyền, Naomi hứa hẹn mang đến những màu sắc âm nhạc mới mẻ trong thời gian tới.

