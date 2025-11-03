'Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước': Bản hòa ca 'thắp sáng một gia đình'

NXB Dân Trí và Mây Thong Dong vừa giới thiệu đến độc giả cuốn sách Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước (tác giả Đỗ Thị Diệu Ngọc và Lưu Đình Long) - ấn phẩm dành tặng cho những người làm cha, làm mẹ và cho bất cứ ai đang muốn sống chậm để lắng nghe tiếng nói của yêu thương từ gia đình.

Bằng sự kết hợp giữa lý trí và cảm xúc, giữa hiện thực và thiền tính, Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước đem đến cho người đọc cảm giác ấm áp, tin cậy và bình an khi được trở về nhà sau những mệt mỏi Ảnh:: NXB

Theo tác giả - nhà văn Lưu Đình Long: "Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước được chúng tôi lên ý tưởng từ câu chuyện thật: khi Đỗ Thị Diệu Ngọc - một người mẹ và tôi - một người cha, ở hai thế hệ, hai hoàn cảnh khác nhau, cùng nhận ra rằng yêu thương thôi chưa đủ, mà phải hiểu để thương cho đúng. Hai hành trình - hai lát cắt của đời sống - tưởng như xa cách nhưng lại gặp nhau ở cùng một điểm: tình yêu vô điều kiện của cha mẹ dành cho con, và niềm tin rằng khi được lớn lên trong hiểu biết và thương yêu, con người sẽ có đủ nội lực để hạnh phúc, để bước ra đời rộng mở và nhân ái hơn".

"Vì vậy 'mẹ hiểu' và 'cha thương' ở đây không chỉ là hai mảnh ghép, mà là hai nguồn năng lượng dung hòa, một mềm mại - một vững vàng, cùng nâng đỡ bước chân con trên hành trình trưởng thành", tác giả Lưu Đình Long chia sẻ.

"Mẹ hiểu, cha thương" và khát khao được thấu hiểu

Trong sách, những câu chuyện của thạc sĩ Đỗ Thị Diệu Ngọc mang chất thiền tĩnh, đằm sâu và chan chứa sự chiêm nghiệm của một người mẹ từng đi qua bao mùa giông gió. Người đọc bắt gặp hình ảnh người phụ nữ lặng lẽ, từ những ngày đầu tập dạy con chào hỏi, học cách làm bạn với con cho đến khi nhìn con khôn lớn và rời xa vòng tay mình, chỉ còn lại nỗi nhớ và niềm tin. Ngòi bút của chị nhẹ như khói sương, thấm đẫm lòng biết ơn và lòng từ bi - thứ tình yêu đã được tôi luyện qua năm tháng, trở nên tĩnh tại và sâu thẳm.

Còn những trang viết của Lưu Đình Long lại mang hơi thở của hiện tại, ấm áp, trẻ trung và gần gũi. Là người làm báo, anh viết bằng giọng của một người cha biết tự vấn, biết nhìn vào chính mình để học cách làm cha. Từ những buổi sáng đưa con đến trường đến những đêm thức viết thư cho con, những câu chữ của anh giản dị mà thấm đẫm triết lý nhân sinh: dạy con không phải bằng lời răn, mà bằng cách sống tử tế, biết yêu thương, biết chia sẻ và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Tác giả Đỗ Thị Diệu Ngọc và Lưu Đình Long tặng chữ ký cho độc giả Ảnh: NXB

Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước là sự giao thoa giữa hai giọng văn, hai nhịp sống - một đằm sâu, một hồn nhiên - cùng hướng về tình thân trong gia đình, không hô hào khẩu hiệu, không dạy kỹ năng nuôi con mà là sự "đối thoại" nhẹ nhàng giữa cha mẹ và con cái. Ở đó, mỗi câu chuyện, mỗi bức thư, mỗi kỷ niệm đều như một ngọn đèn nhỏ, soi sáng con đường làm người. Từ đó, người đọc có thể tìm thấy mình trong những trang viết: là người con từng bất đồng với cha mẹ, là người cha, người mẹ từng vụng về trong yêu thương hay là đứa trẻ trong chính mình vẫn luôn muốn khát khao được cha mẹ thấu hiểu.