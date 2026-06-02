Mẹ kế bị tạm giữ trong vụ bé trai 11 tử vong là giáo viên mầm non

Ngày 2.6, thông tin từ UBND P.Cao Xanh (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự người mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong. Đáng chú ý, người mẹ kế này là giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, sau khi cơ quan chức năng thông tin về danh tính, nghề nghiệp, nơi công tác của người mẹ kế, nhiều phụ huynh đã tỏ ra hoang mang, lo lắng khi gửi con tại trường mầm non tư thục này.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ bình luận trên các trang mạng xã hội với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm người có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 19 giờ ngày 29.5, tại nhà riêng ở tổ 13, khu 2A, P.Cao Xanh, do bực tức việc cháu Vũ Văn Q. không mặc quần áo ở nhà, Phạm Thúy Nga đã tát, đánh vào mặt và người cháu bé.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau quá trình cấp cứu, các bác sĩ xác định cháu bé đã tử vong ngoài viện chưa rõ nguyên nhân. Đáng chú ý, trên cơ thể nạn nhân có một số vết bầm tím.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cũng theo điều tra của cơ quan công an, trước đó, cháu Vũ Văn Q. sống cùng bố và mẹ kế tại P.Cao Xanh. Sau khi bố mẹ ly hôn, cháu từng sống với người thân rồi chuyển về ở cùng bố và mẹ kế.





