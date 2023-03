Mẹ kế đánh con chồng với hơn 20 vết bầm trên cơ thể: Khởi tố bị can

Liên quan vụ mẹ kế đánh con chồng với hơn 20 vết bầm trên cơ thể, ngày 9.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối Hà Mộng Nghi (ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An, H.Trần Văn Thời) để điều tra hành vi hành hạ người khác.



Hà Mộng Nghi là người đã đánh bé L.M.T (học sinh lớp 1 Trường tiểu học 2 Lợi An, xã Lợi An, H.Trần Văn Thời), là con riêng của chồng, gây thương tật 4%.

Những vết bầm trên cơ thể của cháu L.M.L do bị mẹ kế đánh G.B

Như Thanh Niên thông tin, ngày 22.2, thầy cô Trường tiểu học 2 Lợi An phát hiện bé T. có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện trên cơ thể em có hơn 20 vết bầm tím. Ngay sau đó, nhà trường báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương. UBND xã Lợi An đã cử cán bộ và công an xã đến nhà Hồ Mộng Nghi (mẹ kế của T.) để xác minh vụ việc.



Qua xác minh, Nghi cho biết trước đó bé T. có lấy trộm 20.000 đồng. Do tức giận nên Nghi dùng roi bằng nhánh tre đánh vào tay, lưng, mông và chân của bé. Công an xã Lợi An đã lập biên bản vụ việc và đưa bé T. đi giám định thương tích.

Hiện, vụ mẹ kế đánh con chồng đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.