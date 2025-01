Mê mẩn với 'hắc mã hoàng tử' Honda CD150 Benly 1996

Trong 2 ngày (4 và 5.1), tại khu vực công viên Tam Giác và Nhà truyền thống cách mạng TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Honda Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Xe thể thao TP.HCM và UBND TP.Vũng Tàu tổ chức đại hội mô tô chuyên nghiệp Honda Biker Rally 2025. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 biker từ các câu lạc bộ và cộng đồng xe phân khối lớn trên khắp cả nước.

Đại hội Honda Biker Rally 2025 quy tụ hơn 1.000 biker đến từ các câu lạc bộ xe phân khối lớn trên cả nước ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhằm xây dựng một văn hóa giao thông an toàn, văn minh và thúc đẩy phát triển cộng đồng xe phân khối lớn lành mạnh tại Việt Nam, với chủ đề "All Ride in One Ride" - "Đa cung đường, đồng trải nghiệm", Honda Biker Rally 2025 mang đến không gian sôi động và tràn đầy cảm hứng, nơi các tín đồ đam mê xe có thể tận hưởng trải nghiệm độc đáo và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

"Hắc mã hoàng tủ" Honda CD150 Benly xuất xưởng năm 1966

ẢNH: NGUYỄN LONG

Độc đáo nhất trong đại hội mô tô lần này phải kể đến sự có mặt của Honda CD150 Benly xuất xưởng năm 1966. Chiếc xe được mệnh danh là "Hắc mã hoàng tử" của Honda xuất hiện như một dân chơi chính hiệu tại Việt Nam một thời, xóa nhòa nhận thức xe máy chỉ dùng cho mục đích vận chuyển.

Cũng tại đại hội mô tô lần này còn có sự xuất hiện của Honda Dream CB50R đời 2024. Mặc dù ra đời trong thế kỷ 21 nhưng Honda Dream CB50R vẫn có ảnh hưởng sâu đậm của thời vàng son những năm 60, khi lấy cảm hứng từ huyền thoại Honda RC110.

Honda Dream CB50R xuất xưởng năm 2024 với số lượng dưới 500 chiếc ẢNH: NGUYỄN LONG

Số lượng xe xuất xưởng giới hạn, dưới 500 chiếc trên toàn thế giới, Honda Dream CB50R nhanh chóng trở thành một huyền thoại trong cộng đồng yêu xe phân khối nhỏ. Dòng xe này đã trở thành một viên ngọc quý trong giới sưu tầm, tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng xe phân khối nhỏ, kết hợp giữa hiệu suất và phong cách cổ điển.

Ngoài ra, tại đại hội mô tô Honda Biker Rally 2025 còn có những chiếc xe độc đáo, xe cổ huyền thoại như CB450 (1960), các dòng xe phong cách hoài cổ như Rebel 500, Rebel 1100 và CB350… hay những dòng xe đầy sức mạnh như NX500, Transalp, Africa Twin…