Mẹ nghèo cầu cứu cho con ung thư: Được giúp 46 triệu đồng

Sau gần 1 tháng kể từ khi Báo Thanh Niên chia sẻ hành trình chữa bệnh ung thư hạch của bé Hà Minh Quân (8 tuổi) trong bài viết Con muốn sống: Người mẹ nghèo cầu cứu, 'sẽ bán nhà để cứu con ung thư', gia đình bé đã có thêm tia hy vọng mới nhờ sự chung tay của các bạn đọc và nhà hảo tâm.

Gia đình bé Quân đã nhận hơn 46 triệu đồng (trong đó 25,17 triệu đồng do Báo Thanh Niên chuyển khoản và 21,3 triệu đồng do bạn đọc trực tiếp gửi đến chị Thoa, mẹ bé Quân).

Gia đình chị Thoa thuộc diện hộ nghèo ẢNH: UYỂN NHI

Khi nhận được số tiền hỗ trợ, chị Lương Thị Thoa (31 tuổi, mẹ bé Quân quê xã Ea Súp, Đắk Lắk) bày tỏ: "Gia đình tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được số tiền này. Thay mặt gia đình, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, quý bạn đọc và tòa soạn Báo Thanh Niên đã hỗ trợ gia đình lúc khó khăn, để có chi phí tiếp tục chữa trị cho bé".

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của Quân hiện tại, chị Thoa cho hay sức khỏe của con đã dần ổn định hơn. "Hiện bác sĩ đang hội chẩn để chuyển bé qua giai đoạn xạ trị, sau đó bé sẽ tiếp tục truyền hóa chất chống ung thư".

Chị Thoa nói thêm, toàn bộ số tiền nhận được chị sẽ dành cho bé truyền thuốc cũng như bước vào giai đoạn xạ trị.

Bệnh ung thư khiến Quân rụng tóc, cơ thể phù nề tích nước ẢNH: UYỂN NHI

Gia đình hộ nghèo, con mắc ung thư

Như Báo Thanh Niên đã chia sẻ, cách đây 3 năm, chị Thoa phát hiện con nổi hạch ở cổ nên vội đưa con đi bệnh viện tuyến tỉnh để chữa trị. Nhưng hạch không giảm mà còn to lên và lan rộng.

Đến tháng 6.2025, tình trạng của Quân trở nặng. Sau khi lên bệnh viện ở TP.HCM mổ sinh thiết, kết quả chẩn đoán Quân mắc bệnh ung thư hạch.

Gia đình chị Thoa thuộc diện hộ nghèo, cả nhà có 3 người con (đứa lớn học lớp 10, đứa giữa lớp 6 và Quân là con út). Ở quê, vợ chồng chị làm nông, ai thuê gì làm nấy như phun thuốc cỏ, cày ruộng, cắt cỏ, phụ hồ... Nếu trời không mưa thì mỗi ngày gia đình chị kiếm được khoảng 200.000 đồng.

Chị Thoa nghẹn nghèo kể lại hành trình con phải đối mặt với bệnh ung thư hạch ẢNH: UYỂN NHI

Chị cho biết, mỗi đợt con trai truyền thuốc hết khoảng 10 triệu đồng. Lúc đó, chồng chị Thoa phải ứng lương trước để gửi lên TP.HCM.

"Tôi sẽ bán nhà để cứu con, chứ không thể đưa con về chờ chết", chị Thoa nghẹn ngào. Đến nay, nhờ sự chung tay của bạn đọc Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm, cuộc sống của gia đình chị Thoa đã giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí chữa bệnh cho bé Quân.

Hành trình chống chọi với bệnh ung thư hạch của bé Quân sẽ không còn đơn độc. Bởi bé không chỉ có gia đình ngày đêm túc trực, dõi theo từng chuyển biến của con mà còn có sự chung tay của nhiều tấm lòng gần xa.