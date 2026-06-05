'Mẹ Rồng' Emilia Clarke và 15 năm trốn chạy 'án tử'

Đằng sau nụ cười rạng rỡ của "Mẹ Rồng" trên thảm đỏ là một thập niên kiên cường vượt qua những tổn thương vô hình sau hai ca phẫu thuật não sinh tử tuổi đôi mươi Ảnh: AFP

Biến cố nghiệt ngã tuổi đôi mươi

Tại sự kiện Power of Women London do tạp chí Variety tổ chức mới đây, Emilia Clarke - "Mẹ Rồng" của loạt bom tấn Game of Thrones, khiến cả khán phòng lặng đi khi chia sẻ về hành trình 15 năm chiến đấu với tử thần. Ít ai ngờ, ngay trong những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, khi vừa nhận vai diễn để đời năm 22 tuổi và ra mắt trên sân khấu Broadway năm 24 tuổi, nữ diễn viên liên tiếp hứng chịu hai cơn xuất huyết não kinh hoàng.

Trả lời phỏng vấn Variety, minh tinh sinh năm 1986 tâm sự: "Trong nhiều năm, tôi luôn cảm thấy mình như một kẻ trốn chạy án tử. Tôi tự trách bản thân, nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai trái nên mới phải trả giá như vậy". Sau những ca phẫu thuật sinh tử, dù may mắn đi lại, nói năng bình thường và nhanh chóng trở lại trường quay chỉ sau vài tuần, nhưng đó cũng là lúc Emilia bước vào một cuộc chiến khác mệt mỏi và cô độc hơn: cuộc chiến với những tổn thương vô hình.

Suốt thời gian dài, ngôi sao của Game of Thrones chọn cách im lặng. Cô thừa nhận bản thân từng cảm thấy xấu hổ và sợ hãi trước căn bệnh mà chính mình không hiểu rõ. Thậm chí, cô và gia đình đã giấu nhẹm tình trạng sức khỏe với nhà đài HBO vì sợ bị... khai tử nhân vật trên màn ảnh.

Để giữ hình ảnh một ngôi sao kiên cường, Emilia Clarke đã phớt lờ những cảnh báo của cơ thể. Đó là sự rối loạn nội tiết tố, những trận kiệt sức triền miên mà một cô gái ngoài 20 tuổi không nên có, chứng lo âu, những cơn đau nhức khắp cơ thể, và cả những lần ngất xỉu sau những đêm quay dài. "Mọi người nhìn tôi thấy ổn, và tôi cũng cố lừa bản thân rằng mình ổn. Tôi cứ nghĩ đó là áp lực công việc, cho đến khi nhận ra chấn thương sọ não phức tạp hơn thế rất nhiều", Emilia cay đắng nhớ lại. Cô ví chấn thương não ngày nay giống như căn bệnh ung thư của một thế kỷ trước: bị hiểu lầm, bị kỳ thị và luôn bị che giấu.

Emilia Clarke: 'Hồi phục quan trọng không kém gì sự sống còn'

Theo thống kê được Emilia Clarke chia sẻ, cứ ba người thì có một người phải đối mặt với chấn thương sọ não trong đời. Tại các bệnh viện, các bác sĩ sẽ làm mọi cách để cầm máu, lấy cục máu đông để cứu mạng bệnh nhân. Nhưng khi họ được xuất viện, hành trình chữa lành tâm lý, nhận thức và cảm xúc sau đó lại là một "khoảng trống" mênh mông vì thiếu hụt các dịch vụ phục hồi chức năng chuyên sâu.

Nỗi đau đó đã trở thành động lực để Emilia cùng mẹ lập nên quỹ từ thiện SameYou vào năm 2019. Từ mong muốn ban đầu là mua một chiếc ghế sofa cho phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) hay tri ân những hộ lý từng nắm tay cô qua cơn nguy kịch, SameYou giờ đây đã trở thành điểm tựa cho hàng chục ngàn người đồng cảnh ngộ.

Mười lăm năm sau biến cố, ở tuổi trung niên, Emilia Clarke mới thực sự tìm thấy sự bình yên nhờ liệu trình hồi phục muộn màng tại New York (Mỹ). Nhìn lại chặng đường đã qua, "Mẹ Rồng" nhắn nhủ: "Khi trí tuệ, ký ức và tính cách của bạn bị lung lay bởi chấn thương, niềm tin vào chính mình sẽ tan vỡ. Giành lại sự sống từ tay tử thần mới chỉ là một nửa chặng đường, giúp họ hồi phục và tìm lại chính mình mới là điều quan trọng nhất".