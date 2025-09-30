Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Mebi Farm khởi công tòa nhà điều hành thông minh

Quang Thuần
Quang Thuần
30/09/2025 11:36 GMT+7

Ngày 30.9, Công ty Cổ phần Mebi Farm đã khởi công tòa nhà văn phòng điều hành thông minh tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng quy mô trên 1.000m². Đây là hạng mục trọng yếu của Dự án Khu chăn nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao, được xem như "trái tim" chiến lược, nơi hội tụ công nghệ, điều hành sản xuất, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực.

Mebi Farm khởi công tòa nhà điều hành thông minh - Ảnh 1.

Với Tòa nhà Văn phòng điều hành thông minh – Mebi Farm khẳng định bước tiến dài trong hành trình xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, xanh – tuần hoàn – khép kín, minh bạch và bền vững.

ẢNH: THIÊN LONG

Tòa nhà Văn phòng điều hành thông minh được thiết kế như bộ não số hóa của Mebi Farm. Theo đó, toàn bộ hoạt động chăn nuôi, thu hoạch, xử lý, đóng gói và phân phối sẽ được quản lý tập trung thông qua hệ thống IoT, phần mềm ERP, giám sát chuồng trại thông minh và cơ sở dữ liệu thời gian thực. Nhờ đó, Mebi Farm bảo đảm tính đồng bộ, an toàn sinh học và minh bạch trong chuỗi sản xuất, đúng với triết lý phát triển xanh – tuần hoàn – khép kín, thân thiện với môi trường.

Công trình còn là hạt nhân công nghệ cao của toàn dự án. Tại đây, Mebi Farm triển khai các giải pháp quản lý hiện đại, thử nghiệm mô hình nông nghiệp bền vững và phát triển sản phẩm mới. Không gian làm việc số hóa tạo điều kiện cho kỹ sư, nhà quản lý và chuyên gia phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định chiến lược, nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng sản phẩm.

Mebi Farm khởi công tòa nhà điều hành thông minh - Ảnh 2.

Mebi Farm là khu trang trại gà đẻ trứng khép kín hiện đại quy mô hơn 1,2 triệu gà đẻ và 400.000 gà hậu bị, áp dụng quy trình "xanh – tuần hoàn – khép kín" cùng công nghệ Nhật Bản mang thương hiệu trứng gà Pinky.

ẢNH: MEBIFARM

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Huỳnh Công Tuấn – Chủ tịch HĐQT Mebi Farm nhấn mạnh: "Tòa nhà Văn phòng điều hành thông minh không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn là trái tim chiến lược của toàn bộ dự án. Đây sẽ là nơi hội tụ công nghệ, tri thức và con người, giúp chúng tôi quản trị chuỗi sản xuất theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Với công trình này, Mebi Farm không chỉ nâng cao năng lực vận hành, mà còn mở rộng hợp tác quốc tế, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp. Với thiết kế hiện đại, tòa nhà Văn phòng điều hành thông minh được kỳ vọng trở thành biểu tượng thương hiệu của Mebi Farm tại Lâm Đồng – nơi tiếp đón lãnh đạo, đối tác và khách hàng trong và ngoài nước. Đây cũng là hạng mục cuối cùng của giai đoạn 1, đánh dấu sự sẵn sàng bước sang giai đoạn vận hành toàn diện, khép kín và chuyên nghiệp".

