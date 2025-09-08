TP.HCM bổ nhiệm 4 lãnh đạo Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Sáng 8.9, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ lãnh đạo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM.

Theo đó, ông Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM trước hợp nhất được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM mới.

Ông Phạm Đình Dũng 52 tuổi, quê quán Hải Dương, trình độ tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 6.2021 đến nay, ông Dũng giữ chức Trưởng ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM cũ.

Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM còn có 3 phó giám đốc gồm ông Nguyễn Thanh Hiền, ông Lê Văn Cửa và ông Nguyễn Duy Sơn. Thời hạn giữ chức vụ của các nhân sự nêu trên là 5 năm.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm giám đốc và 3 phó giám đốc Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM ẢNH: C.T.V

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ đánh giá, sau 20 năm thành lập, Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM đã phát huy được những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, góp phần dẫn dắt chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ban quản lý đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao; góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, TP.HCM có dư địa đất nông nghiệp rất lớn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các khu nông nghiệp nông nghệ cao mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động, phát triển phù hợp quy hoạch quốc gia và vùng Đông Nam bộ.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu giao nhiệm vụ cho 4 lãnh đạo Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM ẢNH: C.T.V

Đây cũng là điều kiện để TP.HCM trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao; là đầu tàu liên kết vùng và cả nước; là nơi thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị nông nghiệp, nông sản địa phương.

Ông Thọ đề nghị các lãnh đạo Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM phát huy trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác, đoàn kết cùng tập thể để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Thành ủy, UBND TP.HCM giao.