Mebipha đầu tư công nghệ cao vào chăn nuôi gà đẻ trứng

Với năng lực nghiên cứu, sản xuất theo quy trình WHO, Công ty TNHH Mebipha đã tạo niềm tin trong cộng đồng nhà chăn nuôi VN. Để tiến thêm một bước nữa về năng lực nghiên cứu, tạo ra sản phẩm tốt và tìm thêm các giải pháp tối ưu cho ngành chăn nuôi thú y…, Mebipha đã đầu tư đồng bộ khu chăn nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao Mebi Farm.

Khu trang trại công nghệ cao chăn nuôi gà đẻ trứng được xây dựng trên diện tích hơn 70 hecta tại xã Tân Thắng (H.Hàm Tân, Bình Thuận). Trang trại Mebi Farm được trang bị các thiết bị công nghệ cao của Nhật Bản, nhằm đồng bộ hóa các hoạt động chăn nuôi, kiểm soát tốt tiểu khí hậu chuồng nuôi, đồng thời không gây ô nhiễm môi trường.

Những vị khách đầu tiên đến tham quan trang trại Mebipha

Mebi Farm tự thiết lập trạm sản xuất thức ăn hoàn chỉnh cho đàn gà của mình, nhằm kiểm soát phẩm chất thức ăn đầu vào, đảm bảo đáp ứng dinh dưỡng cho đàn gà và phẩm chất của quả trứng sản xuất ra. Những cô gà mái sẽ được sống trong trang trại hạnh phúc với những nhà gà có nhiệt độ luôn ở mức từ 23°C - 25°C, uống nước đã xử lý bởi hệ thống R.O., ăn cám tươi có bổ sung đầy đủ vi chất. Tất cả trứng được hệ thống thiết bị tự động soi, kiểm tra đánh giá chất lượng, sau đó được xử lý khử trùng tại trang trại trước khi đóng gói. Phẩm chất trứng gà từ Mebi Farm được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo khác biệt đến từ bên trong quả trứng.

Mebi Farm ứng dụng phần mềm quản lý trang trại chuyên dụng, mọi khâu đều được thống kê, cập nhật giải mã dữ liệu từ trại giống, trại nuôi, nơi chế biến, vận chuyển, cửa hàng đến người tiêu dùng. Quy trình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao giúp tạo ra một quả trứng an toàn, người tiêu dùng có thể an tâm khi đập quả trứng sống trộn vào cơm và tự tin ăn ngon lành. Việc minh bạch hóa sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức về thực phẩm an toàn, chất lượng bữa ăn, biết mình ăn cái gì và điều chỉnh khẩu phần ăn hợp lý.

Trang trại được đầu tư 1,2 triệu con gà đẻ và 400.000 gà hậu bị, được chia làm 2 giai đoạn đầu tư. Để chăm sóc các cô gà mái đẻ hạnh phúc, những người công nhân làm việc ở đây cũng được hưởng một không gian rộng lớn bao quanh bởi cây xanh, môi trường sống an toàn, sạch, khu sinh hoạt đầy đủ tiện nghi bao gồm sân bóng, hồ bơi, bàn bida và cả một không gian cà phê cực chill. Tất cả nhằm đảm bảo đây thực sự là người lao động trong trang trại hạnh phúc, sẽ tạo ra sản phẩm hạnh phúc và cống hiến những quả trứng hạnh phúc đến người tiêu dùng.

Mebipha có kinh nghiệm 20 năm trong ngành chăn nuôi, có nhà máy thuốc, có quy trình chăn nuôi, có đội ngũ bác sĩ thú y, chuyên gia nghiên cứu…; nên việc đầu tư bài bản, đồng bộ vào trang trại gà đẻ trứng công nghệ cao sẽ đáp ứng được yêu cầu của ngành chăn nuôi, thực phẩm: không tồn dư kháng sinh, không hóa chất cấm, không hormon tăng trưởng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Mebipha muốn đầu tư vào Mebi Farm nhằm tạo dựng mô hình chăn nuôi công nghệ cao chuẩn mực. Sau khi hoàn thiện mô hình, chúng tôi sẽ chuyển giao mô hình này đến đối tác, nhà chăn nuôi để cùng tạo ra sản phẩm ngon và lành phục vụ cộng đồng.