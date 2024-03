MediaTek là nhà cung cấp chip di động lớn nhất thế giới

Theo Gizmochina, báo cáo mới nhất được Canalys đưa ra nhấn mạnh sự phát triển của MediaTek với tư cách là nhà cung cấp chip di động lớn nhất năm 2023. Báo cáo cho biết công ty này đã bán được 117 triệu chip trong quý 4/2023 so với 78 triệu chip của Apple và 69 triệu chip của Qualcomm. Những ông lớn khác trên thị trường chip smartphone là Google, Samsung và Unisoc.



Dimensity 9300 là chip gây ấn tượng mạnh trên thị trường di động AFP

Doanh thu từ smartphone dùng chip MediaTek trong năm 2023 cũng tăng 21% so với năm trước, lên 23 tỉ USD. Mặc dù vậy, con số này vẫn kém xa so với doanh thu 87 tỉ USD mà Apple đạt được. Qualcomm cũng vượt trội hơn MediaTek với doanh thu 30 tỉ USD trong năm 2023, tuy nhiên con số này của Qualcomm giảm 2% so với năm 2022.

Thu nhập của Samsung từ chip Exynos đã giảm 44% trong quý 4/2023, chỉ tương đương khoảng 40% lợi nhuận của Qualcomm và 25% của MediaTek trong cùng quý. Báo cáo cũng chỉ ra rằng Xiaomi là công ty mua chip lớn nhất của Qualcomm với tỷ lệ 25%. Xiaomi cũng chiếm khoảng 20% sản lượng chip MediaTek trong quý 4/2023 nhưng Samsung mới là khách hàng lớn nhất của Qualcomm.

Cũng theo Canalys, Huawei đã rất thành công trong năm 2023 khi công ty ghi nhận cải thiện 5.121% về doanh số nhờ 7 triệu chip được xuất xưởng và đạt doanh thu 7 tỉ USD. Điều này đã góp phần không nhỏ để thúc đẩy doanh số smartphone Huawei.

Một công ty mạnh mẽ khác hứa hẹn sẽ cải thiện thị trường chip là Unisoc khi doanh thu của hãng tăng 24% so với cùng kỳ, ở mức 3 tỉ USD và xuất xưởng 27 triệu chip. Khách hàng chính của Unisoc là các thương hiệu con của Transsion, cũng như Realme và Lenovo.

Báo cáo chỉ ra Google dường như hoạt động kém về mặt xuất xưởng chip với doanh thu ước tính khoảng 2 tỉ USD và 3 triệu chip được vận chuyển. Điều này có thể không liên quan đến chip Tensor được sản xuất dành riêng cho điện thoại Pixel.