Megan Fox lên tiếng về tin đồn hôn phu ngoại tình

Những ngày gần đây, showbiz Mỹ xôn xao về nguy cơ tan vỡ của cặp đôi Megan Fox - Machine Gun Kelly khi nàng diễn viên nóng bỏng có hàng loạt động thái lạ trên mạng xã hội. Tin đồn dấy lên mạnh mẽ khi Megan Fox xóa sạch hình ảnh có liên quan đến hôn phu Machine Gun Kelly, trong đó có cả bài đăng thông báo đính hôn. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng không còn theo dõi Machine Gun Kelly trên Instagram.

Megan Fox lần đầu lên tiếng về tin đồn hôn phu ngoại tình SHUTTERSTOCK

Tiếp đó, Megan Fox còn chia sẻ một video khó hiểu trên trang cá nhân cùng trích dẫn lời bài hát Pray you catch me do ca sĩ Beyonce thể hiện có nội dung: “Anh có thể nếm thử sự giả dối. Nó đang tràn ngập trong hơi thở của anh đấy kìa". Mới đây nữ diễn viên Transformer còn thẳng tay khóa luôn Instagram của mình. Nữ diễn viên còn bị phát hiện đã tháo nhẫn đính hôn và không xuất hiện trong bữa tiệc Super Bowl của Sports Illustrated - nơi Machine Gun Kelly biểu diễn. Nhiều trang tin và người hâm mộ đồn đoán cặp đôi sắp hủy hôn do nam rapper ngoại tình.

Bài đăng duy nhất tồn tại trên tài khoản Instagram của Megan Fox CHỤP MÀN HÌNH

Hôm 19.2, Megan Fox bất ngờ mở lại tài khoản Instagram có gần 21 triệu người theo dõi để làm rõ nghi vấn rạn nứt tình cảm với Machine Gun Kelly. Nữ diễn viên khẳng định chồng sắp cưới không ngoại tình. Nữ diễn viên viết một cách mỉa mai: "Không có sự chen chân của bất kỳ kẻ thứ ba nào vào mối quan hệ của chúng tôi, dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi không muốn các bạn cứ bị xoáy vào những câu chuyện vô căn cứ mà lẽ ra ChatGPT còn viết chính xác hơn nhiều. Mọi người hãy quên tin tức chết tiệt kia đi, hãy để những người vô tội được yên".

Ngoài ra, Megan Fox cũng nhấn mạnh cô không phát hiện tin nhắn gì bất thường trong điện thoại của chồng sắp cưới như truyền thông đã đưa tin. Dù vậy, nữ diễn viên cũng không đề cập rõ ràng chuyện gì đang xảy ra giữa cô và hôn phu. Một nguồn tin nói với People rằng Megan Fox và Machine Gun Kelly đang có mâu thuẫn gay gắt nhưng họ vẫn đang cố hàn gắn.

Chuyện tình cảm của Megan Fox và Machine Gun Kelly gây xôn xao truyền thông Anh, Mỹ nhiều tuần qua BRITISH GQ

Machine Gun Kelly cầu hôn Megan Fox hồi đầu năm 2022 PEOPLE

Megan Fox và Machine Gun Kelly gặp gỡ và phải lòng nhau từ khi đóng chung bộ phim Midnight in the Switchgrass. Mùa hè 2021, nữ diễn viên xuất hiện trong MV Bloody Valentine của nam rapper và chính thức công khai mối quan hệ. Trước khi đến với giọng ca My ex’s best friend, Megan Fox từng kết hôn cùng nam diễn viên Brian Austin Green và có ba cậu con trai. Về phần Machine Gun Kelly, anh cũng có một con gái riêng.

Cặp đôi đính hôn vào đầu năm 2022 và gây sốc cho công chúng khi tiết lộ họ đã "uống máu ăn thề" để chứng minh tình yêu với nhau. Trong cuộc phỏng vấn chung đầu tiên của họ với tư cách một cặp đôi, Megan Fox gọi Machine Gun Kelly là “ngọn lửa song sinh” và nói họ đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp gỡ trên phim trường.