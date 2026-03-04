Megan Fox tái xuất nóng bỏng sau hơn 1 năm 'ở ẩn'

Megan Fox tái xuất mạng xã hội với loạt ảnh táo bạo ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôm 4.3, trên trang Instagram có hơn 21 triệu người theo dõi, Megan Fox tung bộ ảnh mới được chụp bởi Cibelle Levi, đánh dấu bài đăng đầu tiên sau hơn 1 năm mất hút trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh được "bom sex" 40 tuổi chia sẻ, cô xuất hiện nổi bật trước ống kính với mái tóc đen, gương mặt xinh đẹp với những đường nét ma mị, cuốn hút cùng thần thái quyến rũ, tự tin. Bà mẹ 4 con tạo dáng gợi cảm trên sàn nhà trong chiếc áo corset đen tôn đường cong nóng bỏng cùng quần nội y "kiệm vải" đầy táo bạo phối thêm tất lưới, giày cao gót.

Ngôi sao loạt phim Transformers đính kèm dòng trạng thái: "Mọi thứ trở nên đẹp hơn vì chúng ta không tồn tại mãi mãi". Ở mục story, nữ diễn viên đăng bức ảnh tương tự và đùa: "Tôi vẫn còn sống, ảnh mới vừa được đăng tải".

Diện mạo mới nhất của Megan Fox lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Bên dưới mục bình luận, dân tình hết lời khen ngợi trước thần thái cuốn hút cùng thân hình nóng bỏng của bà mẹ 4 con, cho rằng sau bao năm cô vẫn là "biểu tượng gợi cảm" hàng đầu.

Megan Fox sống kín tiếng, rời xa mạng xã hội suốt hơn 1 năm qua ẢNH: AFP

Trước khi tái xuất với bài đăng rực lửa, Megan Fox mất hút trên trên mạng xã hội suốt thời gian dài. Tháng 12.2024, "bom sex" đình đám một thời gây hoang mang khi xóa sạch hình ảnh, bài viết trên Instagram giữa lúc tin đồn cô chia tay bạn trai kém tuổi Machine Gun Kelly vì nghi ngờ nam rapper lén lút với nhiều phụ nữ khác đang râm ran khắp nơi. Kể từ đó, người đẹp không đăng thêm bất kỳ nội dung nào ngoài một bức ảnh thông báo tin mang thai. Tháng 3.2025, cô hạ sinh một bé gái đặt tên là Saga, đây là con chung của mỹ nhân 8X với MGK.

Thời gian qua, cặp đôi có mối quan hệ phức tạp. Họ được cho là không còn dây dưa tình cảm mà chỉ ở bên nhau để chăm sóc con chung. "Mối quan hệ của họ hiện tại chỉ xoay quanh việc cùng nhau nuôi dạy con cái. Megan đang tập trung vào các con (con riêng của cô với chồng cũ) và em bé, cũng như ổn định cuộc sống trong giai đoạn mới này. Đó thực sự là ưu tiên hàng đầu của cô ấy", nguồn tin thân cận tiết lộ với People hồi đầu năm. Nguồn tin của tạp chí này cũng cho biết: "Mặc dù họ vẫn sống riêng, nhưng họ dành rất nhiều thời gian bên nhau như một gia đình. Họ đặt em bé lên hàng đầu và điều đó đã giúp họ gắn bó hơn theo nhiều cách".

Ngoài ra, Megan Fox được cho là hiện không quan tâm nghiêm túc về chuyện tình cảm nhưng cô cũng không khép lòng. "Nếu có điều gì đó đến một cách tự nhiên và cảm thấy phù hợp, cô ấy sẽ sẵn sàng đón nhận. Chỉ là hiện giờ cô ấy không nghĩ nhiều về chuyện đó hay chủ động theo đuổi bất kỳ ai", người này nói thêm.

Megan Fox và Machine Gun Kelly có chuyện tình phức tạp, hết tan rồi hợp trước khi chọn cuộc sống riêng ẢNH: AFP

Megan Fox từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn chục năm với tài tử Brian Austin Green trước khi chia tay hồi 2020. Cặp sao có ba con trai Noah (13 tuổi), Bodhi (11 tuổi) và Journey (9 tuổi).

Ngay sau đổ vỡ, người đẹp sa vào mối tình cuồng nhiệt với Machine Gun Kelly rồi đính hôn hồi đầu năm 2022. Thời còn mặn nồng, cả hai liên tục sánh bước bên nhau tại các sự kiện giải trí lẫn những hoạt động đời thường, chia sẻ về việc họ đồng điệu ra sao và từng coi nhau như "ngọn lửa song sinh" thậm chí "uống máu ăn thề". Về sau, mối quan hệ của cả hai ngày càng nhạt nhòa. Họ nhiều lần rạn nứt rồi hàn gắn. Đến năm 2024, cặp đôi được cho là đã lặng lẽ chia tay vì nữ diễn viên phát hiện bạn trai nhắn tin qua lại với nhiều phụ nữ khác.