Sản phẩm có giá 115 bảng Anh tại Anh và 148 USD tại Mỹ, gồm 24 viên sô cô la đến từ thương hiệu cao cấp Compartés. Bao bì được trang trí bằng hình ảnh dinh thự của vợ chồng Harry và Meghan Markle tại Montecito, California (Mỹ), với các loại đèn trang trí và cây thông xanh mang đậm không khí lễ hội.

Meghan Markle gây tranh cãi vì nghi sử dụng AI

Theo Daily Mail, kết quả kiểm tra bằng công cụ SynthID của Google đã phát hiện dấu nhận diện kỹ thuật số vô hình (digital watermark) trên hình ảnh minh họa sản phẩm. Đây là dấu hiệu cho thấy hình ảnh có thể được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo của OpenAI.

Nghi vấn sử dụng hình ảnh AI đã dấy lên tranh cãi về sự nhất quán giữa lựa chọn của Meghan Markle và những giá trị thủ công mà thương hiệu As Ever từng giới thiệu Ảnh: Reuters

Phát hiện này gây chú ý bởi As Ever vốn xây dựng hình ảnh thương hiệu đề cao giá trị thủ công và sự tinh tế. Tuy nhiên, hình ảnh trên bao bì sản phẩm lại bị nghi được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo thay vì do họa sĩ thực hiện. Các nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp ước tính chi phí thuê một họa sĩ tại California (Mỹ) để thực hiện bức tranh minh họa dinh thự này có thể không quá 10.000 USD.

Daily Mail cho biết đã kiểm tra nhiều phiên bản của hình ảnh, bao gồm ảnh quảng cáo chính thức, ảnh Meghan Markle chụp cùng sản phẩm và những khung hình trích xuất từ video của người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sau khi tách riêng phần tranh minh họa khỏi các yếu tố hình ảnh khác, công cụ xác minh được cho là đã phát hiện dấu hiệu của nội dung do AI tạo ra.

Thương hiệu đối mặt với tình hình kinh doanh ảm đạm

Trước khi vướng tranh cãi về AI, As Ever từng nhận được sự chú ý khi giỏ quà trị giá 250 USD của thương hiệu xuất hiện trong danh sách quà tặng yêu thích năm 2026 của nữ MC Oprah Winfrey. Danh sách được công bố ngày 12.11, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp sản phẩm của Meghan Markle được "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey giới thiệu. Giỏ quà gồm các loại mứt trái cây, trà thảo mộc, sô cô la, cánh hoa trang trí thực phẩm và nến thơm No. 519. Tên gọi của loại nến này được lấy cảm hứng từ ngày cưới 19.5.2018 của Meghan Markle và Hoàng tử Harry.

Bất chấp sự quảng bá từ những nhân vật nổi tiếng, thương hiệu As Ever vẫn đối mặt với tình hình kinh doanh ảm đạm Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, bất chấp sự hậu thuẫn từ nữ MC quyền lực, As Ever vẫn đối mặt với những nghi vấn về hiệu quả kinh doanh. Theo Woman & Home, dữ liệu mua hàng được khảo sát thông qua ứng dụng Shop của Shopify cho thấy một số sản phẩm phổ biến của As Ever chỉ bán được khoảng 17 đơn vị mỗi ngày tại Mỹ. Một số bộ sản phẩm cao cấp ghi nhận chưa đến 25 lượt mua trong một tháng. Đáng chú ý, hai bộ sản phẩm The Complete As Ever Pantry và The Heritage Library Set được cho là không ghi nhận lượt mua nào trong giai đoạn khảo sát.

Các chuyên gia phân tích tại Winning Hunter ước tính doanh thu hằng năm của thương hiệu dao động từ 800.000 đến 1,3 triệu USD. Trong khi đó, dữ liệu từ ứng dụng Shop cho thấy doanh thu ước tính khoảng 1,2 triệu USD mỗi năm. Đây không phải số liệu kinh doanh chính thức do As Ever công bố.

Ngoài những tranh cãi liên quan đến hoạt động kinh doanh, Meghan Markle còn bị chỉ trích vì thời điểm công bố sản phẩm mứt sung mới. Thông qua bản tin của As Ever, Nữ công tước xứ Sussex giới thiệu sản phẩm có hương vị đậm đà, vị ngọt tự nhiên như mật ong, thích hợp dùng cùng phô mai mềm hoặc trong các bữa tiệc dịp Giáng sinh.

Tuy nhiên, những người dẫn chương trình podcast của Daily Express cho rằng thời điểm quảng bá sản phẩm thiếu phù hợp, khi xuất hiện thông tin liên quan đến việc ông Thomas Markle, cha ruột của Meghan Markle bị bắt giữ. JJ Anisiobi, biên tập viên Daily Express, cho rằng Meghan Markle nên cân nhắc thời điểm quảng bá sản phẩm trong bối cảnh gia đình vướng ồn ào, thay vì tiếp tục các hoạt động kinh doanh như thường lệ.