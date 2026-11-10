Meghan Markle từng có 'mối duyên' với chồng cũ tai tiếng của Katy Perry

Trước khi nổi tiếng toàn cầu với loạt phim Suits, Meghan Markle từng đảm nhận một vai diễn nhỏ, thậm chí không được ghi tên trong phần giới thiệu diễn viên của bộ phim hài Get Him to the Greek năm 2010, có sự tham gia của Russell Brand và Jonah Hill.

Meghan Markle từng hợp tác Russell Brand trên màn ảnh

Trong phim, Meghan Markle vào vai Tatiana, một cô gái dự tiệc xuất hiện thoáng qua bên cạnh nhân vật Aldous Snow, ngôi sao nhạc rock lập dị do Russell Brand thủ vai. Tác phẩm xoay quanh Aaron Green (Jonah Hill), nhân viên một hãng thu âm, được giao nhiệm vụ đưa Aldous Snow từ London (Anh) đến Los Angeles (Mỹ) để tham gia buổi hòa nhạc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ.

Meghan Markle từng có vai diễn nhỏ trong bộ phim hài Get Him to the Greek năm 2010, trước khi kết hôn với Hoàng tử Harry Ảnh: Chụp màn hình phim Get Him to the Greek

Ở một phân cảnh tiệc tùng, nhân vật của Meghan Markle có cảnh hôn với Aldous Snow. Đây chỉ là vai diễn ngắn ngủi, diễn ra nhiều năm trước khi cô được biết đến rộng rãi qua vai Rachel Zane trong Suits và bước chân vào Hoàng gia Anh. Cảnh phim có lẽ đã ít được nhắc đến nếu Russell Brand không chủ động kể lại câu chuyện trong một chương trình truyền hình, chỉ vài ngày trước đám cưới của Meghan Markle và Hoàng tử Harry.

Tháng 5.2018, Russell Brand xuất hiện trong chương trình Loose Women của ITV. Khi được hỏi về mối liên hệ bất ngờ với vị hôn thê của Hoàng tử Harry, nam diễn viên xác nhận từng hôn Meghan Markle khi quay phim, nhưng thừa nhận gần như không nhớ rõ sự việc. "Tôi không nhớ bộ phim đó lắm. Hình như tôi đã hôn cô ấy trong một cảnh phim", Russell Brand chia sẻ.

Russell Brand đối mặt án tù sau loạt cáo buộc tình dục

Ngày 5.11.2026, Russell Brand bị bồi thẩm đoàn tại Tòa án Southwark Crown ở London (Anh) kết tội một tội danh hiếp dâm và ba tội danh tấn công tình dục sau phiên xét xử kéo dài 4 tuần.

Trước khi được biết đến rộng rãi, Meghan Markle từng đảm nhận nhiều vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh Ảnh: Reuters

Theo Cảnh sát thủ đô London, các hành vi phạm tội liên quan đến 4 phụ nữ, xảy ra trong giai đoạn 2004 - 2009, khi Russell Brand đang xây dựng sự nghiệp trong ngành giải trí. Nam diễn viên được tuyên trắng án đối với hai cáo buộc hiếp dâm khác và một cáo buộc cố ý tấn công khiếm nhã. Trước đó, người đàn ông 51 tuổi phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Sau phán quyết, Giám đốc điều tra Andy Furphy cho rằng Russell Brand đã lợi dụng sức ảnh hưởng và danh tiếng để xâm hại phụ nữ. Thẩm phán cảnh báo nam diễn viên có thể phải đối mặt với mức án tù đáng kể và quyết định tạm giam anh để chờ tuyên án.

Trong khi đó, trước khi có bước đột phá với Suits, Meghan Markle từng tham gia một số dự án truyền hình và điện ảnh với những vai diễn nhỏ. Cô ra mắt màn ảnh qua một vai phụ trong bộ phim truyền hình General Hospital năm 2002, sau đó xuất hiện trong các series như CSI: NY, 90210 và Without a Trace.

Trên màn ảnh rộng, Meghan Markle từng góp mặt trong Remember Me và Horrible Bosses. Năm 2011, cô đảm nhận vai Rachel Zane trong bộ phim truyền hình pháp lý Suits. Đây cũng là vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Meghan Markle gắn bó với series đến năm 2018, trước khi rời Hollywood để chuẩn bị kết hôn với Hoàng tử Harry.