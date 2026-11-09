Phản ứng của Meghan Markle khi cha ruột bị FBI bắt giữ

Một chiếc xe được cho là chở Thomas Markle Sr., rời tòa án ở Quận Trung Florida sau khi ông bị cáo buộc tàng trữ tài liệu khiêu dâm trẻ em, tại Tampa, Florida (Mỹ) ngày 6.11 ẢNH: REUTERS

Các quan chức thực thi pháp luật tiết lộ với People rằng ông Thomas Markle Sr. - cha ruột của cựu diễn viên Meghan Markle (vợ Hoàng tử Harry) đã bị FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) bắt giữ vào hôm 6.11 tại Florida (Mỹ).

Kash Patel - Giám đốc FBI, cho biết họ phối hợp với các cơ quan chức năng đã bắt giữ Thomas Markle Sr. sau cuộc điều tra xác định người này bị cáo buộc tàng trữ tài liệu liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em (CSAM). Ông Markle bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào những đứa trẻ vô tội và tìm cách cướp đi sự ngây thơ của chúng thông qua các hành vi phạm tội của mình.

Nếu bị kết tội, người này phải đối mặt với mức hình phạt tù tối đa theo luật định là 20 năm tù giam tại nhà tù liên bang.

Meghan Markle ra sao trước ồn ào của cha ruột?

Meghan Markle thân thiết với mẹ - bà Doria Ragland trong khi mối quan hệ với cha đã rạn nứt nhiều năm ẢNH: AFP

Theo thông tin được People hé lộ hôm 8.11 (giờ địa phương), bà Doria Ragland - vợ cũ của ông Thomas Markle Sr. đồng thời là mẹ ruột của Meghan Markle, đã hỗ trợ các điều tra viên liên bang trong quá trình điều tra, giúp họ nhận diện ông Thomas Markle Sr. trong các tài liệu mà họ thu thập được.

Phản ứng của Meghan Markle về vụ việc cũng thu hút sự quan tâm của truyền thông, công chúng. Tạp chí kể trên cho biết Nữ công tước xứ Sussex sẵn sàng hỗ trợ FBI và bất kỳ cơ quan chức năng nào khác đang tiến hành điều tra người cha xa cách của mình. Hiện, phía cựu diễn viên Mỹ không đưa ra bình luận sau tin tức ông Thomas Markle Sr. bị bắt giữ.

Trước đó, Meghan Markle từng chia sẻ với People rằng bản thân rất buồn trước những cáo buộc liên quan đến cha mình. Bên cạnh đó, vợ của Hoàng tử Harry đề cập đến một bức thư mà theo cô, Cảnh sát Thủ đô London đã nhận được vào năm 2018. "Bức thư đó về sau đã được chuyển cho tôi. Trong thư có những cáo buộc đáng lo ngại và gây bất an nghiêm trọng liên quan đến cha tôi và tôi đã được đảm bảo rằng những cáo buộc này đang được tiến hành điều tra", cô chia sẻ.

Meghan Markle nhiều lần bị "réo tên" vì vấn đề của cha ruột ẢNH: AFP

Ông Thomas Markle Sr. và bà Doria Ragland kết hôn năm 1979 và đón con gái Meghan Markle năm 1981 trước khi ly hôn năm 1987. Ngôi sao loạt phim Suits vốn có mối quan hệ xa cách với cha từ lâu, thậm chí được tiết lộ là không còn liên lạc. Một trong những lý do khiến hai cha con rạn nứt được cho là do ông Thomas thừa nhận đã dàn dựng, hợp tác với các tờ báo lá cải trong thời gian trước đám cưới của Meghan với Hoàng tử Harry vào năm 2018. Cô xem hành động này là sự phản bội lòng tin. Ông Thomas Markle Sr. sau đó không dự đám cưới của con gái.

Tháng 10.2026, một bài báo của tờ The Sun đưa tin rằng Thomas Markle Sr. đang bị điều tra vì cáo buộc sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em. Tuy nhiên, ông đã phủ nhận những cáo buộc này trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail. Sau đó, Meghan Markle đưa ra một tuyên bố được chia sẻ với People: "Tôi vô cùng đau lòng trước những thông tin được đưa ra trong 24 giờ qua. Tôi xin chia sẻ nỗi đau với bất kỳ đứa trẻ nào có thể đã bị tổn hại".