Meghan Markle muốn Hoàng tử Harry từ bỏ các vụ kiện tụng

Cựu nhân viên của Quỹ Archewell chia sẻ với tạp chí People rằng Nữ công tước xứ Sussex - Meghan Markle - "hoàn toàn ủng hộ Hoàng tử Harry" nhưng "muốn anh sống trong một thế giới không phải chịu gánh nặng vì chuyện kiện tụng, sống hạnh phúc và tận hưởng hiện tại".

"Meghan muốn chồng thoát khỏi tất cả những điều này, nhưng cô ấy cũng biết rằng vì mọi thứ nên Harry phải làm thế và vì tình yêu của anh dành cho cô và các con", cựu nhân viên này cho biết.

Vợ chồng Hoàng tử Harry PEOPLE

Meghan Markle (39 tuổi) đã tham gia vào một số cuộc chiến pháp lý trong những năm gần đây. Tuy nhiên theo nhiều người trong cuộc, không có vấn đề nào quan trọng hơn đối với Hoàng tử Harry hơn vấn đề an ninh dành cho gia đình. Bị tước quyền bảo vệ của cảnh sát vào năm 2020, Harry đấu tranh kể từ đó để khôi phục lại quyền này cho bản thân và gia đình. Anh đã thua trong nỗ lực khôi phục lại quyền bảo vệ trích từ tiền nộp thuế vào đầu năm nay. Hiện Harry đang lên kế hoạch kháng cáo.

Hoàng tử Harry tin rằng cha mình - Vua Charles - có quyền khôi phục an ninh cho mình. Cung điện Buckingham không bình luận về các điều khoản an ninh, nhưng một nguồn tin trong cung điện nói với People rằng an ninh của Harry nằm trong tay Vua Charles là "hoàn toàn không đúng".

Vấn đề này đã tạo ra một bức tường không thể xuyên thủng giữa Harry và cha. Cuộc trò chuyện hiện đã chuyển từ sự thất vọng sang "im lặng hoàn toàn" từ nhà vua, một người bạn của Harry tuyên bố.

Những người thân cận với Harry cho biết Vua Charles không còn nghe điện thoại hoặc trả lời thư của con trai nữa.

"Các cuộc gọi của Harry không được trả lời. Anh ấy đã cố gắng liên lạc, hỏi thăm sức khỏe của nhà vua, nhưng những cuộc gọi đó cũng không được trả lời", người bạn tiết lộ.

Harry và Vua Charles không còn thân thiết như xưa PEOPLE

Theo Hiến pháp, nhà vua không có quyền lực chính phủ ở Vương quốc Anh. Và quyền ban hành sự bảo vệ của cảnh sát thuộc về Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và nhân vật công chúng (RAVEC), hoạt động thay mặt cho chính phủ Vương quốc Anh. Harry từng đề nghị tự chi trả chi phí bảo vệ của cảnh sát cũng bị tòa án bác bỏ khiến anh cảm thấy với tư cách là vua, cha anh có thể can thiệp để đảm bảo sự bảo vệ đó.

Trong bối cảnh bất đồng nội bộ hoàng gia, Công tước xứ Sussex vô cùng lo lắng cho sự an toàn của vợ và 2 con: Hoàng tử Archie (5 tuổi), Công chúa Lilibet (3 tuổi).

"Harry sợ hãi và cảm thấy người duy nhất có thể làm được điều đó là cha mình", một người trong hoàng gia chia sẻ với People.

Cái chết của Công nương Diana, mẹ của Hoàng tử Harry, trong một vụ rượt đuổi bằng ô tô tốc độ cao năm 1997 ở Paris cũng gây ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là khi giờ đây anh đã trở thành cha.

"Là một người cha và người chồng, Hoàng tử Harry quyết tâm đảm bảo rằng lịch sử sẽ không lặp lại", người bạn nói.