Meizu trở lại Việt Nam với chiến lược 'All in AI'

Meizu "All in AI" để trở lại thị trường

Sau thời gian dài vắng bóng, Meizu chính thức quay lại thị trường Việt Nam trong năm 2025 với chiến lược kinh doanh toàn cầu hoàn toàn mới, tập trung toàn lực vào trí tuệ nhân tạo (All in AI) với hệ sinh thái kết nối giữa smartphone, ô tô thông minh và các thiết bị AI. Quyết định trở lại được đưa ra sau khi Meizu hoàn tất quá trình tái cấu trúc và nhận đầu tư từ Chủ tịch Li Shufu (Lý Thư Phúc) - người cũng đang dẫn dắt tập đoàn Geely và Lynk & Co.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Gu Binbin, Giám đốc điều hành mảng Kinh doanh nước ngoài của Meizu cho biết cốt lõi trong chiến lược mới là nền tảng Flyme AIOS - hệ điều hành được tích hợp AI có khả năng học hỏi, dự đoán hành vi người dùng và tương thích với nhiều thiết bị khác nhau, từ điện thoại đến xe hơi và kính thông minh. Các thiết bị trong hệ sinh thái này sẽ tích hợp những mô hình AI ngôn ngữ lớn (LLM) như DeepSeek, Gemini...

Ông Gu Binbin cho biết Meizu không đua cấu hình hay giá bán, mà muốn dùng AI để có được thị phần tại Việt Nam Ảnh: Anh Quân

"Chúng tôi không chạy theo cuộc đua 'cấu hình - giá' mà tập trung vào trải nghiệm thông qua AI, đồng thời đẩy mạnh xây dựng cộng đồng người dùng, yếu tố từng là điểm mạnh trước đây", ông Gu Binbin nói khi được hỏi về dự định tìm kiếm "miếng bánh" thị phần trong bối cảnh thị trường smartphone tại Việt Nam đã khá ổn định trong tay một số thương hiệu quen thuộc.

Đại diện hãng cho rằng Việt Nam là thị trường rất năng động với tỷ lệ người trẻ cao, am hiểu công nghệ, dễ tiếp cận với các sản phẩm AI, trí tuệ nhân tạo hay thiết bị điện tử hiện đại. Do đó, đây sẽ là "mảnh đất" tốt cho AI cũng như lĩnh vực xe điện. Ông nhấn mạnh: "Thị trường vẫn đủ lớn để nhiều thương hiệu cùng tồn tại nếu biết lắng nghe người dùng, đổi mới liên tục và mang đến giá trị thực sự".

Đẩy mạnh dải sản phẩm tại Việt Nam, không riêng smartphone

Từ cuối 2024, Meizu đã đưa một mẫu smartphone ở phân khúc giá rẻ dưới 3 triệu đồng lên kệ hàng trong nước. Nhưng trong năm nay, ông Gu cho biết hãng sẽ mở rộng thêm khoảng 8 - 10 mẫu máy thuộc nhiều phân khúc giá khác nhau từ hơn 2 triệu đồng tới flagship dưới 20 triệu đồng để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng tại Việt Nam.

Meizu Lucky 08 có thiết kế cụm camera ở lưng khá đặc biệt và nhiều tính năng AI Ảnh: Anh Quân

Ngoài ra, công ty cũng xác nhận kế hoạch kinh doanh kính thông minh, nhẫn thông minh thông qua nhà phân phối trong nước. Đại diện hãng cho biết sẽ tăng cường đầu tư vào thị trường Việt trong thời gian sắp tới. Tương tự Xiaomi, dải sản phẩm của Meizu sẽ trải dài và liên quan cả tới lĩnh vực xe hơi điện thông qua Flyme Auto - hệ thống IVI (hệ thống thông tin giải trí đa chức năng) thông minh hỗ trợ cho chiến lược mở rộng toàn cầu của tập đoàn mẹ là Geely.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu tại buổi ra mắt đánh dấu sự trở lại của Meizu ở Việt Nam, hãng xác nhận sẽ có các model gồm Lucky 08 và Note 22 Series, đều là những mẫu trung cấp. Lucky 08 là mẫu điện thoại tầm trung có thiết kế khá đặc biệt ở cụm camera mặt lưng lấy cảm hứng từ quỹ đạo các hành tinh. Máy có nhiều tính năng AI như trên các dòng điện thoại cao cấp như khoanh tròn để tìm kiếm (Circle-to-Search), AI hỗ trợ cuộc gọi, AI so sánh giá, trợ lý AI...

Hiện sản phẩm này chưa có giá bán và tên chính thức khi bán tại Việt Nam. Ở thị trường Trung Quốc, sản phẩm có mức giá dao động từ 5 đến hơn 7 triệu đồng tùy lựa chọn cấu hình.