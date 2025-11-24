Mẹo bảo vệ thính lực: Chuyên gia khuyến nghị quy tắc 60-60

Bác sĩ Manan Vora, chuyên gia y học thể thao tại Mumbai (Ấn Độ) nhấn mạnh rằng tai thường lão hóa sớm hơn các bộ phận khác, và mất thính lực không chỉ gây phiền toái mà còn ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng nhận thức và giao tiếp hằng ngày, theo Times of India (Ấn Độ).

Tại sao tai bị lão hóa có thể gây suy giảm nhận thức?

Tai trong có những tế bào lông nhỏ và mỏng, chịu trách nhiệm biến rung động âm thanh thành tín hiệu điện để não nhận biết. Những tế bào này rất nhạy cảm và không thể tái tạo nếu bị tổn thương.

Mất thính lực không chỉ gây phiền toái mà còn ảnh hưởng đến trí nhớ Ảnh minh họa: AI

Theo thời gian, việc nghe nhạc âm lượng lớn, tiếp xúc tiếng ồn giao thông, công trường, quán bar hay dùng tai nghe liên tục sẽ làm hao mòn các tế bào lông, gây mất thính lực tần số cao. Điều này có thể khiến bạn không nghe được các phụ âm nhẹ, âm thanh nền hoặc giọng nói từ khoảng cách xa.

Đáng chú ý, bác sĩ Vora nhấn mạnh rằng mất thính lực có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe não bộ. Khi não gặp khó khăn trong việc giải mã âm thanh, nó phải làm việc nhiều hơn, khiến hiệu quả nhận thức giảm dần. Nếu không điều trị, thính lực kém còn liên quan đến suy giảm trí nhớ nhanh hơn, thậm chí kéo theo hệ quả thu mình xã hội.

Những cách khoa học để bảo vệ thính lực

Dưới đây là 4 chiến lược thực tiễn mà bác sĩ Vora gợi ý giúp bảo vệ thính lực:

Giữ âm lượng tai nghe vừa phải: Nếu tai nghe có âm lượng lớn đến mức người bên cạnh nghe thấy, bạn đang ở “vùng nguy hiểm”. Các chuyên gia khuyến nghị quy tắc 60-60: giữ âm lượng dưới 60% và nghe không quá 60 phút liên tục.

Cho tai thời gian nghỉ: Nếu thường nghe nhạc liên tục khi làm việc, học tập hay đi lại, hãy thử cho tai “nghỉ giải lao” mỗi giờ. Chỉ 5 phút im lặng cũng giúp giảm căng thẳng cho hệ thống thính giác. Những khoảng nghỉ này giúp ngăn mệt mỏi tích lũy ở các tế bào lông và giảm nguy cơ tổn thương lâu dài.

Hỗ trợ thính lực bằng giấc ngủ và nước: Tai trong hoạt động hiệu quả nhờ lưu thông máu tốt, cung cấp oxy đầy đủ và sức khỏe chuyển hóa ổn định. Ngủ kém làm gián đoạn các cơ chế này, khiến tai dễ bị tổn thương bởi stress và tiếng ồn, trong khi uống đủ nước giúp các cấu trúc nhỏ trong tai duy trì chức năng tối ưu. Vì vậy, giấc ngủ đều đặn, tập thể dục thường xuyên và giữ cơ thể đủ nước giúp bảo vệ thính lực lâu dài.

Chú ý các dấu hiệu cảnh báo sớm: Nghe mờ, nghe không trọn vẹn các âm tiết, một tai nghe khác với tai còn lại… là những dấu hiệu sớm của căng thẳng thính giác. Việc thăm khám bác sĩ sớm là rất quan trọng vì các tế bào thính giác không thể tái tạo sau khi bị tổn thương.

Bảo vệ thính lực từ sớm đồng nghĩa với việc giữ gìn sự độc lập, tự tin và minh mẫn của trí não khi già đi. Việc nghe tốt giúp não bộ hoạt động tích cực, trò chuyện dễ dàng và tạo điều kiện cho cuộc sống hằng ngày suôn sẻ. Thay vì chờ đến khi các dấu hiệu trở nên nghiêm trọng, hãy chăm sóc thính lực từ ngay hôm nay.