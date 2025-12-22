Mẹo cài đặt giúp giảm căng thẳng khi dùng TikTok

Mạng xã hội TikTok vừa có một cài đặt thú vị nằm trong phần "Thời gian sử dụng màn hình". Đây không đơn thuần là tính năng quản lý thời gian dùng TikTok mà còn là không gian được thiết lập riêng, tích hợp nhiều tính năng giúp người dùng thư giãn, hình thành thói quen sử dụng công nghệ chủ động.

Để mở thiết lập này, người dùng vào Cài đặt > Thời gian và Sức khỏe Người dùng > Thời gian sử dụng màn hình hằng ngày. Tại đây, chủ tài khoản có thể tùy đặt giới hạn dùng mỗi ngày từ 5 phút đến tối đa 6 giờ 55 phút. Khi đã đạt đến giới hạn sử dụng trong ngày, TikTok sẽ tự động điều hướng người dùng đến giao diện "Thời gian và Sức khỏe". Không gian mới này được thiết kế với những tính năng giúp người dùng nghỉ ngơi, thư giãn như:

● Nhật ký tích cực - nơi người dùng đặt mục tiêu hoặc ý định cho ngày mới, với hơn 120 thẻ tích cực có thể tải xuống hoặc chia sẻ.

● Âm thanh êm dịu - bao gồm tiếng mưa, sóng biển và tiếng ồn trắng để người dùng thư giãn, tái tạo lại năng lượng và cân bằng cảm xúc.

● Bài tập thở - hỗ trợ điều hòa nhịp thở và thư giãn tâm trí.

TikTok có thêm Nhiệm vụ Sức khỏe tinh thần được thiết kế để người dùng xây dựng thói quen dùng công nghệ có mục đích và chủ động hơn ẢNH: KHƯƠNG NHA

Cùng với việc triển khai tính năng Thời gian và Sức khỏe, TikTok còn có thêm Nhiệm vụ Sức khỏe tinh thần (Well-being Missions) mới. Đây là các nhiệm vụ ngắn gọn, được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng, đặc biệt là người dùng thanh thiếu niên sử dụng công nghệ có mục đích và chủ động hơn.

Well-being Missions được thiết kế dựa trên nghiên cứu cho thấy việc xây dựng thói quen sẽ kém hiệu quả nếu áp dụng các biện pháp quá cứng nhắc, dễ khiến người dùng cảm thấy bị giới hạn. Tính năng này có sự tư vấn chuyên môn từ các tổ chức như Digital Wellness Lab với bốn nhiệm vụ chính gồm:

● Nhiệm vụ Quản lý giờ ngủ - người dùng tránh sử dụng TikTok vào ban đêm hoặc thiền trong khung giờ này để thu thập huy hiệu. Nhiệm vụ kéo dài tám tuần và mỗi tuần hoàn thành sẽ "nuôi lớn" cây sức khỏe của riêng từng người. Ý tưởng này được hình thành từ đóng góp của Youth Council tại hội nghị gần đây ở London (Anh).

● Huy hiệu quản lý thời gian hằng ngày - người dùng đặt giới hạn thời gian sử dụng TikTok và tuân thủ mục tiêu để đạt được huy hiệu này.

● Nhiệm vụ Quản lý thời gian sử dụng màn hình hằng tuần khuyến khích người dùng xem báo cáo thời gian sử dụng hằng tuần, qua đó hỗ trợ họ nhìn lại và nhận thức rõ hơn về thời gian dành cho TikTok.

● TikTok cũng triển khai nhiệm vụ Đại sứ Sức khỏe nhằm ghi nhận những người dùng giới thiệu người khác tham gia và khám phá các Nhiệm vụ Sức khỏe.

Những cập nhật này tiếp tục cho thấy cam kết của TikTok trong việc tăng cường an toàn và nâng đỡ sức khỏe tinh thần của cộng đồng, đặc biệt là người dùng thanh thiếu niên. Các tài khoản thanh thiếu niên trên TikTok có sẵn hơn 50 thiết lập bảo mật, quyền riêng tư và an toàn, giúp họ sáng tạo, kết nối và học hỏi trong môi trường được bảo hộ.