TikTok đẩy mạnh AI cho 70 triệu người dùng tại Việt Nam

Tại Hội nghị Apps Summit Đông Nam Á 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội (diễn ra sáng 29.10), TikTok đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Trung tâm Chuyển đổi số (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đặt ra các mục tiêu chung nhằm tăng cường hệ sinh thái số của Việt Nam thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng trưởng số.

Hợp tác diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi nền tảng này đã có 70 triệu người dùng hoạt động hằng tháng tại Việt Nam, trong tổng số hơn 460 triệu tài khoản tại khu vực Đông Nam Á. Quy mô trên được xem là động lực thúc đẩy sự chuyển dịch của TikTok từ một nền tảng giải trí đơn thuần sang kênh quan trọng cho việc khám phá ứng dụng và tăng trưởng kinh doanh. Thống kê được công bố tại sự kiện cho thấy, có tới 2/3 lượt người dùng khám phá các ứng dụng mới trên TikTok là có chủ đích, 45% trong số đó tiếp tục tìm hiểu sâu hơn ngay trên nền tảng.

Ông Nikhil Rolla, Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok Ảnh: Anh Quân

Để phục vụ cho sự chuyển dịch, TikTok mang đến hệ sinh thái giải pháp công nghệ, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm hỗ trợ thương hiệu và nhà phát triển ứng dụng trong nước. Các công cụ này bao gồm Symphony - bộ công cụ sáng tạo ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI) giúp hỗ trợ quá trình sản xuất video quảng cáo từ khâu kịch bản đến lồng tiếng. Bên cạnh đó là Content Suite, công cụ sử dụng AI để tìm kiếm và chọn lọc nội dung do người dùng tạo ra (UGC) có hiệu suất cao liên quan đến sản phẩm, cho phép thương hiệu chuyển đổi chúng thành quảng cáo có bản quyền...

Toàn bộ hệ sinh thái được bổ trợ bởi Smart+, giải pháp sử dụng AI để tự động hóa quá trình vận hành chiến dịch quảng cáo, từ việc nhắm mục tiêu, đặt giá thầu cho đến lựa chọn nội dung sáng tạo.

Hiệu quả của các công cụ đã được ghi nhận trong một số trường hợp. Ví dụ, nhà phát hành Hypermonk Games sau khi áp dụng cho tựa game Highway Overtake đã ghi nhận lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) cao hơn 20% so với mục tiêu và giảm 50% chi phí trên mỗi lượt cài đặt.

Ông Nikhil Rolla, Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok cho biết: "Bằng cách kết hợp giữa sáng tạo, công nghệ và dữ liệu, chúng tôi hỗ trợ các thương hiệu và nhà làm ứng dụng phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh số của Đông Nam Á như hiện nay".